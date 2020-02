Speciale coronavirus: truffe, false notizie e info utili su come comportarsi

Ormai le prime pagine di tutti i quotidiani sono piene di notizie che riguarda il coronavirus. Si fa il conto dei contagi, dei decessi, delle regioni coinvolte nella diffusione, di quelle che hanno chiuso le scuole, di quelle che ancora non lo hanno fatto ma vorrebbero. Ormai ogni notizia sul CODIV-19 rimbalza da un sito all’altro, dai più autorevole a quelli appena nati. La gente cerca il coronavirus e i media la accontenta. Nel nostro piccolo abbiamo cercato, con imparzialità, di seguire la vicenda cercando di dare ai lettori una panoramica globale e non alimentando la paura.

Riportiamo le notizie salienti dell’ultima settimana, quelle di interesse generale, ovviamente e non il conteggio delle vittime per dare un quadro generale della situazione.

Coronavirus e allarmismo sconsiderato

Molti sono stati i medici che hanno cercato di tranquillizzare gli animi, dicendo che il coronavirus non è un virus letale che a rischiare sono soltanto i cittadini che hanno patologie pregresse. In questo articolo riportiamo il punto di vista dei medici: Coronavirus: follia scambiare influenza per pandemia letale.

Con il coronavirus l’economia dell’Italia rischia una recessione e questa volta la colpa non potrà essere data a chi ci governa ma solo agli isterismi di massa che negli ultimi giorni stanno diventando la normalità nel nostro Paese. Si disertano i bar per paura di essere contagiati, non si va dalla parrucchiera per lo stesso motivo, cinema neanche a parlarne, troppa gente e per troppo tempo. Come ha affermato Fabio Volo in una recente dichiarazione, i morti per coronavirus sono pochi, ad essere molti sono coloro che rischiano il fallimento. Appofondiamo l’argomento nell’articolo: Coronavirus presente in Italia anche prima della crisi: l’economia affonda per isterismo di massa.

Coronavirus e vita quotidiana

Fino a poche settimane fa il Coronavirus ci sembrava una realtà lontana,era possibile per noi italiani muoverci senza particolari problemi o perplessità. Oggi, invece, dopo le numerosi vittime del fine settimana scorso ed il numero di contagi che aumenta, diciamo che non navighiamo in acque molto calme e l’unica soluzione possibile è quella di starsene a casa propria. Col Coronavirus in Italia sono stati vietati i viaggi di istruzione da parte della scuola, progetti di gemellaggio e visite guidate, i comuni focolai dell’epidemia chiedono ai cittadini di non allontanarsi e gli altri comuni che invece non ancora presentano un tale rischio chiedono ai cittadini di comunicare le date di partenza e di arrivo in caso di viaggi. E ancora: lo stesso governo ha chiesto di evitare viaggi e quant’altro se non per motivi urgenti e necessari. Facciamo un po’ il quadro dell situazione e cerchiamo di capire meglio dov’è possibile spostarsi in Italia e all’estero. Ecco dove non sono ben accetti gli italiani: Allerta Coronavirus, dove sono indesiderati gli italiani?

L’emergenza coronavirus crea paura anche per il lavoro domestico (colf e badante). Le aziende hanno adottato lo smart working, nel caso di lavori come colf e badante, le preoccupazioni sono diverse, si perché questi lavoratori hanno paura di ammalarsi a stare vicino ad una persona anziana, perché non vogliono avere contatti con le persone, l’esatto contrario dello smart working. Come comportarsi? Scoprilo nell’articolo: Coronavirus: colf e badante come comportarsi.

La cosa che ci si chiede più spesso, in questi giorni, è perchè l’Italia ha più contagi rispetto gli altri Paesi Europei? Ce lo spiega un virologo nell’articolo: Coronavirus: perchè tanti casi in Italia di CODIV-19?

Possono esserci dei collegamenti tra l’andamento del meteo, il suo variare, e la diffusione del Coronavirus? Questo febbraio quasi agli sgoccioli non sembra esser stato particolarmente freddo, tanto è vero che molti giornali e telegiornali hanno parlato di un ancipo della primavera. Preoccupazioni a parte su tale aspetto, con lo scoppio, poi, del Coronavirus e di tutta la psicosi conseguente, ci si chiede se il tempo possa aumentare o diminuire le probabilità di contagio, se possa influenzarlo in qualche modo dato che si tratta di un virus trasmissibile per via respiratoria.Quanto influisce il meteo? Scopriamolo leggendo Il meteo può incidere sulla diffusione del Coronavirus?

Con il cornavirus cambiano anche i tassi di interesse dei mutui, approfondiamo l’argomento leggendo Mutuo e coronavirus: sale l’emergenza scendono i tassi, conviene il fisso.

Il Governo ha adottato misure precauzionale con il decreto-legge per combattere l’emergenza da Covid-19. Tra le tante precauzioni sospeso anche il controllo che riguarda gli accertamenti agli automobilisti per alcoltest e stupefacenti. Approfondisci leggendo: Coronavirus: sospesi controlli alcoltest, si può diffondere il contagio

Come devono comportarsi i pendolari? Chi viaggia, ovviamente, potrebbe essere più esposto al rischio di un contagio. Vediamo i consigli per chi è pendolare: Coronavirus, cosa fare se si è pendolari

Coronavirus, truffe e mezze verità

Un nostro lettore ci ha fatto capire come siamo visti all’estero: Coronavirus: cosa sta succedendo all’Estero e le notizie false in Italia (lettera)

Sono state fino ad ora diverse le segnalazioni da parte dei cittadini di persone con divisa che si qualificano come volontari per introdursi in casa con la scusa di dover effettuare un tampone orale. Si tratta di una truffa da parte di coloro, che anche in presenza di un’emergenza come quella rappresentata dal coronavirus, vogliono cercare di truffare e rapinare onesti cittadini ignari. Approfondiamo leggendo: Truffa coronavirus: attenzione ai falsi operatori che vogliono entrare in casa

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube