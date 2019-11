Rassegna di oggi 06 novembre 2019, su: Speciale lavoro (Centri Impiego, Concorsi, Lavoro categoria protetta, Ricerca di giovani talenti); Regime Forfetario; Fattura elettronica; Buoni Fruttiferi Postali; Conto correnti; Reddito di Cittadinanza e pagamento novembre; Bonus fotovoltaico nel 2020; Contributi volontari calcolo e utilità; tutte le novità della giornata.

Speciale sul lavoro

Sul sito del Centro per l’impiego Regione Lazio ci sono offerte di lavoro per la sede di Palestrina e di Roma Ostia. Per partecipare all’offerta di lavoro, bisogna compilare la domanda di candidatura (Mod. P3) che, corredata dal curriculum vitae, pena esclusione dalla selezione, va consegnata personalmente al Centro per l’impiego di appartenenza. Gli operatori del Centro, inoltre, aiuteranno i candidati nella compilazione della domanda e ad accertare il possesso dei requisiti richiesti. Leggi qui la notizia completa: Offerte di lavoro: Centro per impiego Palestrina e Roma Ostia, scadenza il 15 novembre 2019

Lavoro categorie protette

Ecco altre offerte di lavoro per le persone disabili iscritte nell’elenco art. 1 della L.68/99 del Centro per l’impiego di Vicenza.Inoltre, il Centro per l’impiego, comunica che le offerte di lavoro presenti nel sito vengono aggiornate con cadenza settimanale.Per candidarsi alle offerte di lavoro, scrivere una mail all’Ufficio Collocamento mirato dell’ambito territoriale Centro per l’impiego, specificando il codice ID relativo alla richiesta di personale. Leggi qui la notizia completa: Lavoro per persone disabili: altre offerte del Centro per impiego Vicenza

Novità lavoro

Il mondo del lavoro è un mercato non statico, ma sempre in continua evoluzione. E’ un mercato che cerca sempre la novità, e pertanto vuole dei profili lavorativi consoni alle sue richieste. Leggi qui la notizia completa: Novità lavoro: i profili di cui hanno bisogno le aziende fino al 2023

Concorso Polizia

Il Comune di Arezzo ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per assumere 10 Agenti di polizia municipale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente online entro e non oltre le 17 del 28 novembre 2019. Vediamo le altre informazioni. Leggi qui la notizia completa: Concorso pubblico Polizia municipale, 10 posti disponibili fino al 28 novembre

Giovani talenti

Salini Impregilo: continua la ricerca giovani talenti per grandi progetti. Inizia un nuovo appuntamento tra le iniziative di Employer Branding Salini Impregilo, uno strumento strategico per attrarre i nuovi talenti e i professionisti che domani costituiranno il vero valore del Gruppo. Salini Impregilo partecipa infatti oggi a ”Bocconi & Jobs”, Career Day organizzato dall”Universita” Bocconi e giunto alla 32sima edizione, che offre agli studenti la possibilita” di raccogliere informazioni e scoprire opportunita” di carriera all”interno del gruppo. Leggi qui la notizia: Salini Impregilo: ricerca giovani talenti per grandi progetti

Regime forfetario

I contribuenti in regime forfetario, in attesa della legge di Bilancio 2020, possono verificare se permangono i requisiti richiesti dalla norma e dalla prassi per restare, anche il prossimo anno, nel regime. È quanto riporta la circolare n. 9/E/2019 e interpelli dell’Agenzia delle Entrate. Leggi qui la notizia completa: Regime forfetario: verifica dei requisiti in attesa della legge di Bilancio 2020

Fattura elettronica

Novità dall’Agenzia delle Entrate per consentire la gestione delle autofatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdi), ha adottato il concetto di “autofatture vere e proprie”, in opposizione alle altre. La nuova distinzione, anticipata in alcune Faq relative alla fatturazione elettronica, rappresenta una posizione del tutto inedita rispetto alla prassi precedente. Leggi qui la notizia completa: Fattura e autofattura elettronica: criticità e chiarimenti

Controlli a tappeto sui conti correnti

Il nuovo governo prosegue la sua strada verso la lotta contro l’evasione fiscale, cercando nuovi strumenti idonei ai controlli sui conti corrente. I tecnici in questi giorni stanno mettendo appunto strumenti sempre più efficaci e sono stati introdotti nella bozza di bilancio 2020 che con molta probabilità verranno approvati e adottati a partire dal 1° gennaio 2020. Leggi qui la notizia: Controlli a tappeto sui conti corrente con il nuovo sistema dell’Agenzia delle Entrate

Buoni fruttiferi

Ci sono pervenute in redazione molte domande sui buoni fruttiferi postali, oggi esaminiamo il caso del buono fruttifero postale serie AD anno 1991, rispondendo ad una nostra lettrice che ci chiede se può riscuoterlo e come fare. Leggi qui la risposta dell’avvocato: Buono fruttifero postale serie AD di 28 anni, possibilità di rimborso

Reddito di cittadinanza

Moltissimi utenti, ancora non entrati nel meccanismo del Reddito di cittadinanza, ci stanno chiedendo, dopo le sospensioni di ottobre, quando arriverà l’accredo sulla card del mese di novembre 2019. In ogni caso, per rispondere alla curiosità di tutti bisogna fare una distinzioni tra chi aspetta il primo accredito a novembre e chi, invece, attende pagamenti successivi al primo (in base a quando è stata presentata la domanda di accesso al beneficio). Leggi qui la notizia completa: Reddito di cittadinanza: quando la ricarica card di novembre?

Pagamento del bollo auto

Il bollo auto è una tassa che ogni automobilista è obbligato a pagare annualmente. È una tassa che riguarda il possesso del veicolo e non la sua circolazione, quindi anche nel caso l’auto è tenuta in garage ferma, va sempre pagato il bollo auto. Questa è una di quelle tasse che gli italiani pagano molto malvolentieri, e si spera che giunga qualche governo che realmente la annulli. Poiché è un’imposta che non viene richiesta esplicitamente, cioè alla scadenza non arriva al domicilio del contribuente alcun avviso, va ricordata la scadenza e proprio per questo molto spesso ci si dimentica di pagarla. Leggi qui la notizia completa: Bollo auto: cosa succede se non si paga?

Bonus fotovoltaico per tutto il 2020, le novità

Per tutto l’anno 2019 è stata confermata la detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizie e il nuovo governo ha tutte le intenzioni di prorogarla per tutto il 2020. Leggi qui le novità: Impianto fotovoltaico: come ottenere le detrazioni IRPEF

Bonus fotovoltaico del 50% anche nel 2020 e portale dell’autoconsumo, le novità

Contributi volontari utili al pensionamento

Calcolo dei contributi volontari utili al pensionamento nel 2019. Analizziamo come si calcolo e quanto bisogna spendere per ogni anni di contributi da recuperare. Leggi qui la notizia completa: Contributi volontari utili al pensionamento: calcolo e costo

