Speciale lavoro e pensioni, surroga, ISEE, fondo mutuo, fido bancario, permessi legge 104, Canone Rai

Nella rassegna di oggi, 5 dicembre 2019, includiamo notizie al riguardo del lavoro, pensioni, surroga, ISEE, fondo mutuo, fido bancario, permessi legge 104, Canone Rai. Vediamo, quindi, tutte le notizie della giornata.

Speciale Lavoro

Lavoro in Vorwerk

Offerta di lavoro dalla azienda Vorwerk, conosciuta per i prodotti Folletto e Bimby, che cerca 900 addetti alla vendita da assumere su tutto il territorio nazionale. Per approfondimenti: Offerta di lavoro: Vorwerk cerca addetti alla vendita, ecco come candidarsi

Concorso ASP Siragusa

Concorso nell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Siracusa per assumere 53 dirigenti medici a tempo indeterminato nell’area chirurgica, medica e diagnostica. La scadenza è il 22 dicembre. Per saperne di più: Concorso: ASP Siracusa cerca dirigenti medici, ecco i posti disponibili

Novità pensioni

Pensione nel 2020: le novità

Pensione, pensionamento, prepensionamento, pensione anticipata: argomenti sempre più ricorrenti, non solo sui giornali e in televisione ma anche tra gli intenti dei nostri politici. Ci sono tanti interventi normativi ma capire la realtà dei fatti per chi deve accedere alla pensione risulta sempre più difficile. Per chiarirti le idee leggi: Pensione nel 2020: ecco le cose che cambieranno o resteranno uguali

Pensione quota 41

Quota 100 è stata introdotta come misura temporanea fino al 31 dicembre 2021, dopo di che entrerà in vigore dal 2022 la quota 41 per tutti. Per approfondimenti leggi: Pensione quota 100 misura temporanea: si punta su quota 41 per tutti

Surroga mutuo

La surroga del mutuo è stata introdotta dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (Legge Bersani) che ha previsto, in piena gratuità, il trasferimento del mutuo da un istituto di credito a un altro. Per approfondimenti leggi: Surroga del mutuo: risparmio e convenienza, ecco come

ISEE 2019 la nuova scadenza

È stata stabilita una nuova scadenza per il modello ISEE 2019 e l’introduzione dei nuovi modelli DSU. Per approfondimenti leggi: Isee 2019: la nuova scadenza e i documenti da presentare

Fondo Mutuo prima casa

Arrivano le nuove coperture per il Fondo mutuo prima casa stabilite del Decreto Crescita. Per conoscere le ultime novità sul Fondo prima casa leggi: Fondo mutuo prima casa 2020: per giovani e non solo, ecco le novità

Fido Bancario

Il Fido Bancario è una valida alternativa al classico finanziamento. Esso è concesso dalle banche direttamente sul conto corrente, per capire come funziona, leggi: Fido Bancario: cos’è, come funziona ed è conveniente?

Permessi legge 104

La legge 104 permette di assistere un proprio familiare con handicap fruendo di 3 giorni di permesso al mese, ma non tutti hanno questa possibilità. Leggi la soluzione alla questione in questo articolo: Permessi legge 104: la figura del caragiver sostituto al referente unico

Canone Rai: chi sarà esente nel 2020

Come sappiamo il canone Rai viene addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica ma ci sono categorie come gli over 75 che possono richiedere l’esenzione. Nel 2020 quale altra categoria sarà esentata dal pagamento del canone Rai? Per saperne di più leggi: Canone Rai 2020: esenzione ultra 75 enni, ampliata soglia di reddito

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube