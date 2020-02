Speciale legge 104: auto per disabile, pensione legge 104 e permessi, le novità della settimana

Rassegna della settimana sugli ultimi argomenti trattati sulla legge 104: si parte con chiarimenti sull’auto disabili e la possibilità del fermo amministrativo; pensionamento anticipato con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata; Permessi legge 104 di tre giorni e periodo di fruizione, tutte le novità.

Auto disabile con legge 104 e fermo amministrativo

Quando il contribuente paga bollo auto o altre imposte, scatta il fermo amministrativo o l’ipoteca, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale non pagata. Il fermo amministrativo sulle auto ad uso esclusivo dei disabile è una questione spinosa che spesso è arrivata nelle aule di Tribunale. Scopriamo quali sono i diritti e se il fermo amministrativo in questi casi è lecito esaminando le regole del codice della strada: Auto per disabile con legge 104: il fermo amministrativo non va applicato, bisogna fare ricorso

Pensione con legge 104 e rendita integrativa

Per i lavoratori con un’invalidità permanente che cessano il rapporto di lavoro e si trovano a distanza di cinque anni dalla pensione di vecchiaia, potranno chiedere alternativamente il riscatto ovvero la RITA, se hanno maturato almeno 5 anni di contributi come partecipazione al sistema di previdenza complementare (fondo pensione) e se hanno anche 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Pensione per invalidità e legge 104 con la Rendita Integrativa e 20 anni di contributi

Permessi legge 104

Permessi legge 104 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, consistono in tre giorni di assenza retribuiti. Alcuni chiarimenti utili in presenza di turni di lavoro e a cavallo del lunedì o venerdì per allungare il fine settimana.

Permessi legge 104 di lunedì o venerdì per allungare il fine settimana

