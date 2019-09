Rassegna di oggi 24 settembre 2019 su: Speciale legge 104; Bollette luce e gas: rimborso IVA su accise e importi diversi in base alle tariffe; Bonus casa prorogato per il 2020; Date dei pagamenti nella PA; Divorzio e mantenimento ex coniuge; L’Italia non cresce; Scadenze fiscale di ottobre 2019; tutte le novità della giornata

Speciale legge 104

Congedo straordinario

Una domanda frequente sul congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, riguarda i tempi di fruizione dall’inoltro della domanda. Molti dipendenti trovano ostacoli con il datore di lavoro, analizziamo i tempi che la normativa predispone dall’atto della domanda inviata all’Inps. Leggi qui tutte le informazioni: Congedo straordinario con legge 104: tempi dalla domanda alla concessione del datore di lavoro

Permessi legge 104

I lavoratori che assistono un familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, possono fruire di agevolazioni lavorative che comprendono sia i permessi 104 che il congedo straordinario retribuito. Mentre tutti gli aventi diritto possono fruire dei permessi legge 104, il congedo straordinario retribuito segue un ordine di priorità familiare non scalabile. Leggi qui tutte le informazioni per approfondire l’argomento: Permessi legge 104 e congedo straordinario: si può rinunciare ai benefici in favore di altri?

Hanno diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile derivanti dalla legge 104, articolo 3, comma 3 tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Ma cosa succede se il familiare disabile a cui prestare cura e assistenza è ricoverato presso una struttura a lunga degenza o in casa di riposo? Si ha lo stesso il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso? Vediamo cosa dice la normativa di riferimento. Trovi tutte le informazioni qui: Permessi 104 per disabile ricoverato in casa di riposo: spettano?

Assegno invalidità nel pubblico impiego

Analizziamo un quesito di un lettore sull’assegno di invalidità legge 222 e la possibilità di percepire l’assegno di invalidità civile: Assegno invalidità legge 222 e civile, spetta nel pubblico impiego?

Allarme disabilità

Le scuole italiane lanciano l’allarme: le politiche di inclusione sono ferme, milioni di studenti non autosufficienti aspettano risposte e a peggiorare la situazione è una grave mancanza di fondi. Leggi qui la notizia completa: Allarme disabilità: grave mancanza di fondi e scuole in difficoltà

Bollette luce e gas

Le bollette della luce e del gas hanno importi diversi a seconda che nell’abitazione sia abbia la residenza oppure no. Le tariffe che si possono applicare sono tariffe residenziali e non residenziali. Tale tariffe vendono applicata da qualsiasi fornitore e la differenza degli importi è rilevante. Leggi qui la notizia: Bollette luce e gas: le diverse tariffe applicate per residenti e non residenti. Ecco quali sono

Dopo l’enorme richiesta dei lettori sul rimborso Enel per l’applicazione dell’IVA sulle accise, eccoci qui a dare tutte le spiegazioni e quanto conviene fare la domanda di rimborso e come fare. Chiarisco subito che non si tratta di una bufala. Andiamo per ordine e chiariamo tutti i termini di un possibile ricorso. Per approfondimenti consultare: Enel condannata, non è una bufala: chiarimenti e come chiedere il rimborso

Bonus casa

Il ministro Patuanelli del ministero dello Sviluppo economico ha dichiarato la volontà di voler prorogare il pacchetto del bonus casa anche per il 2020, che riguarda gli incentivi per le ristrutturazioni e quello per l’efficienza energetica. Il ministro Patuanelli ha fatto presente che dal 2007 a oggi le detrazioni fiscali hanno incentivato il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, registrando oltre 39 miliardi di euro di investimenti per interventi di riqualificazione energetica portando di conseguenza un risparmio cumulato di 100 milioni di Mwh. Tutte le ultime novità qui: Bonus casa: gli incentivi saranno prorogati per il 2020? Ecco le novità

Pagamento stipendi

Settembre è il mese dell’inizio della scuola, è il mese in cui tutti i bambini, i ragazzini ed i ragazzi un po’ più grandi tornano tra i banchi di scuola regalando un po’ di pace ai loro genitori che li hanno avuti in casa per tutta l’estate. Ma non tornano a scuola solo gli studenti di qualunque età, ma anche i docenti e tutto il personale ATA che da sempre lavora per la scuola, per renderla un posto migliore. E’ proprio a questi che è dedicato il nostro articolo in cui vengono riportate delle notizie importanti che riguardano il discorso dei soldi. Vediamo di seguito cosa c’è da sapere di nuovo. Leggi qui la notizia: Quali sono le date dello stipendio accreditato su NoiPa?

Divorzio e mantenimento

Affrontiamo nuovamente il delicato tema della separazione e divorzio e nel caso specifico dell’assegno di mantenimento da corrispondere fino all’erogazione dell’assegno sociale per il coniuge beneficiario. Cosa fare se l’assegno sociale è negato per reddito? Leggi qui tutte le informazioni: Divorzio e mantenimento ex coniuge: quanto l’assegno impedisce la pensione sociale

L’Italia non cresce

Negli ultimi 20 anni il tasso di occupazione in Italia è cresciuto, eppure la situazione non è delle migliori. Le condizioni di lavoro, compresi gli stipendi, non sono migliorate. Dunque, si lavora di più ma la ricchezza non aumenta. Leggi qui lo studio: L’Italia non cresce: 20 anni di stallo tra lavoro e ricchezza

Scadenze fiscali ottobre 2019

Scadenze fiscali ottobre 2019 – Prima di elencare le relative scadenze fiscali previste per il mese di ottobre 2019, vi ricordiamo che le scadenze possono subire delle variazioni, quindi vi consigliamo di consultare il calendario ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. Ottobre sarà un mese con diverse scadenze fiscali da segnare in rosso sul vostro calendario. Di seguito sarà elencato quali tasse si pagano ed entro quando va fatto il relativo versamento. Leggi qui la notizia: Scadenze fiscali ottobre 2019: ecco le date da segnare in rosso