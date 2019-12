Rassegna di oggi 15 dicembre 2019 su: Novità anticipo TFS per dipendenti pubblici; Speciale legge 104 e invalidità; Legge di Bilancio 2020; Tredicesima colf e badanti; Mutuo e acquisto immobile; Saldo e stralcio e contributi Inps; Reddito di cittadinanza e modello Isee; Modello 730 e rimborso; tutte le novità del fine settimana 14/15 dicembre 2019.

Anticipo TFS

Emendamento trasmesso al Consiglio di Stato per anticipare i tempi del TFS dei dipendenti pubblici. Leggi qui la notizia completa:Anticipo TFS: qualcosa si muove, trasmesso decreto al Consiglio di Stato

Speciale legge 104 e invalidità

Abbiamo risposto ai nostri lettori in materia di invalidità e legge 104, i temi trattati sono:

Legge di Bilancio 2020: le modifiche apportate

La Commissione Bilancio del Senato ha licenziato il testo del disegno di legge di Bilancio 2020, apportando varie modifiche su: tassa sulla plastica, tassa sulle bevande zuccherate, detrazione spese mediche, detrazione spese veterinarie, detrazione spese musicali, tassa sul gioco, auto aziendali, iper e super ammortamento, mercato tutelato dell’energia e Bonus R&S. Elenchiamo in breve le modifiche apportate.

Per approfondimenti leggere: Legge di Bilancio 2020, ultime modifiche su: tassa sulla plastica e bevande, spese mediche e veterinarie, Fondo disabili…

Mutuo per immobile acquistato all’asta

Acquistare un immobile all’asta oggi è molto più semplice, inoltre con l’accordo tra Tribunale e ABI è possibile stilare un mutuo a tassi agevolati. Tutte le informazioni qui: Mutuo asta: come pagare un immobile acquistato all’asta

Vendita Immobile

Durante una trattativa di acquisto di un immobile, il venditore non deve nascondere nessuna informazione sull’immobile all’acquirente. Nel caso si verifica che il proprietario dell’immobile omette ad esempio d’informare l’acquirente che ha ricevuto la casa in donazione, l’acquirente può tirarsi indietro alla firma dell’atto di vendita? È possibile leggere qui la risposta: Vendita immobile: si può vendere un bene ricevuto in donazione?

Saldo e stralcio e contributi Inps validi per il pensionamento

Il saldo è stralcio delle cartelle esattoriali, ha permesso ai molti contribuenti che hanno aderito di pagare i debiti con il Fisco e con i vari enti a condizioni vantaggiose. Ci si chiede come saranno considerati i contributi Inps ai fini pensionistici.

Per approfondimenti leggere: Contributi versati con saldo e stralcio, sono utili al pensionamento con Quota 100?

Pensione Quota 100 e possibilità di lavorare

Il pensionamento con Quota 100 ha il divieto di lavoro, questo significa che i lavoratori che scelgono questa misura devono licenziarsi e non possono continuare a lavorare. C’è solo un’eccezione, sono cumulabile i redditi derivanti dal lavoro occasionale per un massimo di 5.000 euro annui. Un lettore ci pone una domanda in merito, è possibile leggere qui la risposta: Pensionamento con Quota 100 e possibilità di lavorare in attesa del TFR

Reddito di cittadinanza e Isee

Ci si chiede se bisogna presentare un nuovo Isee a fine dicembre 2019 per il Reddito di Cittadinanza, è possibile leggere qui la risposta: Reddito di cittadinanza: a dicembre bisogna integrare l’ISEE?

Modello 730 e rimborso: le novità

Con un emendamento presentato al decreto fiscale 2020 si sono modificate le date di presentazione del modello 730 e di conseguenza sono cambiate anche le date relative ai rimborsi per chi risulta accredito. Vediamo quali saranno le ripercussioni sui contribuenti.

È possibile leggere qui le novità: Modello 730: rimborsi Irpef del 2020 slittano di due mesi, ecco le novità

Tredicesima colf e badanti

Siamo nel mese di dicembre ed è aria di tredicesima. Questa va percepita anche da colf e badanti come previsto dal contratto collettivo dei collaboratori domestici. Vediamo come si calcola la tredicesima per i collaboratori domestici in modo semplice e chiaro. Leggi qui la notizia: Tredicesima per colf e badanti: spiegata in modo semplice e chiaro

