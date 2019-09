Rassegna di oggi 5 settembre su: Speciale legge 104 (congedo straordinario legge 151, domanda invalidità minori, esenzione bollo auto, pensione invalidità); Speciale pensioni (pensione anzianità, vecchiaia, anticipata, opzione donna, quota 41 e novità Inps su trattenute pensioni); Bonus euro 513,00 per indennizzo commercianti; Conto corrente e interessi moratori: due sentenze importanti; Riposo settimanale collaboratori domestici; Spese condominiali non pagate si rischia l’immobile; tutte le novità della giornata.

Speciale legge 104

Tantissime novità sulla legge 104 e le sue agevolazioni, abbiamo trattato varie tematiche supportati anche dall’Avv. Fernanda Elisa De Siena che collabora con noi e risponde ai nostri lettori. Andiamo per ordine e riepiloghiamo tutte le tematiche:

Congedo straordinario retribuito biennale in base alla legge 151 per assistere il familiare con legge 104 art 3 comma 3, tanti i dubbi sulla sua incidenza sulla retribuzione, sulle ferie, TFR e tredicesima. È possibile leggere qui, cosa prevede la normativa vigente: Congedo straordinario retribuito: stipendio, tredicesima, ferie e TFR

Domanda di minori per invalidità, ci si chiede quando conviene fare domanda: prima del compimento del 18° anno di età o dopo? È possibile leggere qui la risposta: Domanda di invalidità minori: prima o dopo il compimento dei 18 anni?

Esenzione bollo auto con legge 104, abbiamo esaminato la casistica dell’amministratore di sostegno per il disabile, figura molto importante entrata in vigore con la legge n. 6/2004. Per tutti gli aggiornamenti, leggere: Esenzione bollo auto con legge 104 anche per la famiglia affidataria?

Abbiamo trattato l’invalidità anche secondo le misure pensionistiche in vigore:

Pensione invalidità e revoca prestazione con legge Fornero

In pensione con invalidità e disoccupato, quali alternative

Speciale pensioni

Abbiamo risposto a molti quesiti sulle misure pensionistiche attualmente in vigore, analizzando le varie alternative e i requisiti richiesti per poter uscire prima dal lavoro, ed esattamente:

Pensione di anzianità, pensione anticipata e di vecchiaia: facciamo chiarezza

In pensione con invalidità e disoccupato, quali alternative

Pensione anticipata Opzione donna con cumulo dei contributi, gratuito o oneroso?

Pensione precoci con quota 41: come funziona la Naspi per disoccupati?

L’Inps ha pubblicato un messaggio sulle Trattenute su pensione con cessione del quinto, le novità sulle coordinate bancarie

Bonus 513 euro indennizzo commercianti

vanno in fumo le tante promesse fatte sull’inserimento nella misura degli anni 2017/2018. Adesso toccherà al nuovo Governo porre rimedio. La modifica, se verrà apportata, dovrebbe rientrare nella nuova legge di Bilancio 2020. Leggi qui la notizia completa: Bonus di 513 euro, la circolare per l’inserimento degli anni 2017 e 2018, che fine ha fatto?

Due sentenze importanti su conto corrente e interessi moratori

La Cassazione si pronuncia sulla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori e sull’usura effettiva e a posteriori. Vi è usura anche quando, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, il tasso soglia viene superato per effetto della capitalizzazione degli interessi corrispettivi compresi nelle rate. Leggi qui la notizia completa: Applicazione degli interessi moratori, quando corrispondo ad usura? La Cassazione

È illegittima nel contratto di conto corrente la pattuizione del saggio di interesse operata attraverso il riferimento a un generico “Top Rate”. Leggi qui la notizia completa: Conto corrente: illegittima la pattuizione del tasso di interesse, la sentenza

Riposo settimanale per i collaboratori domestici

Ogni lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale, quindi l’attività lavorativa viene interrotta per almeno una giornata nell’arco di una settimana. Il riposo consiste in una pausa di 35 ore ogni 7 giorni, infatti alle 24 ore va sommato il riposo giornaliero di 11 ore. Il riposo può essere usufruito anche dopo 14 giorni di lavoro consecutiva, ma va raddoppiato. Leggi qui la notizia completa: Riposo settimanale per i collaboratori domestici: ecco come gestirli

Spese condominiali non pagate: ecco cosa si rischia

Lo si sa, in ogni condominio, piccolo o grande che sia, ci sono dei morosi. In alcuni casi basta che l’amministratore mandi una lettera di sollecito, in altri bisogna incaricare un avvocato e procedere per vie legali, e se neanche si riesce con l’intervento di un legale, si procede con una richiesta di decreto ingiuntivo. Da questo momento il debitore ha 40 giorni per fare opposizione se non vuol ricevere un pignoramento, che comporta il rischio del conto in banca, lo stipendio, il tfr, la pensione. Leggi qui la notizia completa: Spese condominiali non pagate, si rischia il pignoramento immobile?

