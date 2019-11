Rassegna di oggi 13 novembre, su: Legge 104; Pensioni (quota 41 e ape sociale); Tutto lavoro e concorsi; Nuove regole per colf e badanti; Buoni pasto nel 2020; Protesta dei lettori sull’anticipo TFS; Isee; Nuovo condono e rottamazione quater; Abolizione del Canone Rai; Monete

Speciale legge 104

Abbiamo trattato molti argomenti nello specifico in riferimento all’invalidità, all’indennità di accompagnamento e la fruizione dei permessi legge 104, ecco la lista completa:

Pensioni

Pensioni anticipate Ape Sociale e Quota 41 ultimi giorni per poter presentare domanda. La scadenza dell’ultima finestra annuale per produrre l’istanza di verifica all’Inps è prevista entro il 30 novembre 2019 sia per il beneficio dei lavoratori precoci con la pensione anticipata con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età, sia per coloro che voglio aderire alla pensione anticipata Ape Sociale. Per entrambe le misure i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. Leggi qui la notizia completa: Pensioni: Quota 41 e Ape Sociale, ultimi giorni per fare domanda

Tutto sul lavoro e concorsi

Appuntamento con le offerte di lavoro e i concorsi in scadenza:

Colf e badanti: cambiano le regole nel 2020

I giudici della Corte dei Conti hanno espresso critiche verso la legge di bilancio in discussione al Parlamento. Essi hanno proposto, per essere in linea la lotta all’evasione avviata dal nuovo governo, che il pagamento degli stipendi di colf e badanti sia effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili. Trovi qui la notizia: Colf e badanti: cambiano le regole sugli stipendi dal 2020

Buoni pasto nel 2020: le novità

Nuove regole per i buoni pasto nel 2020. Questi sono documenti con cui il titolare può usufruire di un servizio mensa sostitutivo, dell’importo del buono stesso. I buoni pasto, detti anche ticket restaurant, possono essere emessi sia cartacei che in forma elettronica. Il buono pasto cartaceo, fino ad oggi, non è tassato sino ad un valore di 5,29 euro. Quindi fino a tale valore non vengono calcolati i contributi Inps ed i premi Inail. Leggi qui la notizia completa: Buoni pasto 2020: una perdita di 100 euro annui per ogni lavoratore

Anticipo TFS: lettera aperta dei lettori

L’anticipo TFS (trattamento di fine servizio) per i dipendenti pubblici è ormai ad un punto fermo e la delusione tra i pensionati è tanta. Quest’anticipo che consisteva in un vero finanziamento agevolato con un tetto massimo di 45mila euro, è stato introdotto nel decreto legge n. 4/2019 insieme alla Quota 100. La quota 100 è partita e i lavoratori sono usciti dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi, con la speranza di ricevere anche il TFS maturato negli anni di lavoro. Purtroppo non è stato così….. Leggi la notizia qui: Anticipo TFS: rabbia per un diritto calpestato, la voce dei pensionati

Condono e rottamazione: una nuova apertura

Riapertura della rottamazione e sanatoria delle liti pendenti. Si parla di emendamenti che daranno il via alla Rottamazione quater, pace fiscale sugli avvisi bonari e proroga delle sanzioni per la lotteria degli scontrini, tutti inseriti nel Decreto fiscale, che è alla valutazione di ammissibilità. Leggi qui la notizia: Condono e rottamazione, nuova possibilità per le cartelle esattoriali 2018

Isee e dichiarazione DSU

Ormai la dichiarazione Isee, o Dsu (dichiarazione sostitutiva unica), è un documento indispensabile per richiedere agevolazioni pubbliche come: il reddito di cittadinanza, pagamento delle tasse universitarie e della mensa scolastica, la richiesta del pagamento rateizzato delle cartelle esattoriali e tanto altro ancora. Leggi qui la notizia completa: Isee: è possibile abbassarlo, ecco come

Abolizione canone RAi, le novità

Laura Paxia, Movimento 5 Stelle, annuncia la presentazione alla Camera della sua proposta di abolizione canone Rai e smentisce le polemiche di questi giorni. Tramite una nota diffusa dall’agenzia Adnkronos, la deputata M5S, Laura Paxia ha annunciato di aver depositato presso gli uffici della Camera il testo definitivo della proposta di legge sull’abolizione del canone Rai. Laura Paxia è membro della Commissione Vigilianza Rai ed anche autrice di questa proposta che dovrà portare all’addio al canone Rai. Leggi qui la notizia: Canone Rai: la proposta di legge per l’abolizione definitiva

