TFS dipendenti privati

Abbiamo trattato diffusamente l’argomento del TFS per i dipendenti del pubblico impiego affermando sempre che i dipendenti del settore privato, invece, ricevono il pagamento della buonuscita alla cessazione del rapporto di lavoro. Non sempre, purtroppo è così è può capitare che il datore di lavoro, come accade spesso, non abbia accantonato il TFR lasciato in azienda dal dipendente e si ritrovi a corto di liquidità al momento di pagarlo. Leggi qui la notizia: TFR privati: che fare se il datore di lavoro non paga?

Speciale legge 104

Visita per legge 104

Come accelerare la visita dalla Commissione medica per richiesta legge 104, che dovrà valutare lo stato di handicap secondo il comma 3 art. 1 o comma 3 articolo 3; è quanto ci chiede la nostra lettrice: Sapete cosa posso fare per accelerare una visita per una persona malata di linfoma e che fa chemio da parte dell’INPS per la 104. Leggi qui la risposta: Come accelerare la visita medica Inps per legge 104

Certificati di invalidità a pagamento o gratuiti

Ci sono arrivate molte e-mail e messaggi da WhatsApp dai nostri lettori che ci chiedono perché devono pagare il certificato medico per richiedere l’invalidità. Su questo punto già eravamo intervenuti, spedicando che solo una tipologia di certificato è gratuita se inviata telematicamente all’Inps dai medici specialisti. Dopo le tante richieste e per evitare ulteriori incomprensioni, mettiamo in chiaro quali sono i certificati che devono essere pagati e quali noi. Leggi qui la notizia completa: Verbale legge 104: certificati a pagamento o gratuiti, facciamo chiarezza

Congedo con legge 104

Tra i requisiti fondamentali per la presentazione della domanda di fruizione del congedo straordinario retribuito vi è la convivenza con il disabile che richiede la coabitazione e la residenza. Solo in 2 casi è possibile non avere la residenza con il disabile e fruire al tempo stesso del beneficio. Vediamo quali. Leggi qui la notizia: Congedo straordinario retribuito legge 104: quando senza cambio di residenza?

Riscatto laurea

Il riscatto della laurea permette di valorizzare ai fini pensionistici gli anni di studio universitario che hanno portato al conseguimento del titolo di studio. Gli anni così riscattati si trasformano in contributi validi sia per il diritto che per la misura della pensione (validi, quindi, sia per raggiungere il requisito contributivo di accesso che per il calcolo dell’assegno pensionistico). Leggi qui la notizia: Riscatto laurea: è possibile per titolo di studio non inerente la professione svolta?

Monete da 2 euro rare

Dopo il nostro articolo sulle monete da 2 euro che potrebbero valere una fortuna, ci sono arrivati molti messaggi Whatsapp di nostri lettori che ci chiedono da una parte le foto per poter riconoscere le monete da 2 euro che hanno un certo valore e dall’altra dove poter fare valutare le monete che pensano possano avere qualche valore. Leggi qui la notizia: Monete 2 euro rare: come riconoscerle e dove farle valutare [Video]

Bonus 80 euro

Il ministero dell’Economia Roberto Gualtieri precisa che il bonus di 80 euro non sarà eliminato. Allo studio della riforma fiscale con un ripensamento sull’interruzione del bonus di 80 euro direttamente in busta paga, per tanti lavoratori. Ricordiamo che il bonus viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti. Leggi qui la notizia: Bonus 80 euro in busta paga non sarà eliminato, novità dell’ultima ora

Bonus di 513 fino al pensionamento

Aggiornamenti importanti sul Bonus di 513 euro quale indennizzo per chi ha dovuto chiudere l’attività, chiamato anche “rottamazione cartelle”. Questo bonus viene riconosciuto mensilmente è permette di arrivare all’età pensionabile. Le ultime notizie vedono la pubblicazione dell’emendamento nel decreto crisi che include nella misura anche coloro che hanno cessato l’attività nel 2017/2018. Leggi qui la notizia: Bonus 513 euro fino al pensionamento, pubblicato emendamento per anni 2017/2018

Buoni fruttiferi

Capita, non di rado, che Poste Italiane nel liquidare il rendimento realizzato dai buoni fruttiferi postali applica dei rendimenti diversi rispetto a quelli riportati sul buono. Leggi qui la notizia: Buoni fruttiferi postali: attenti ai rendimenti scritti sui buoni

Mutuo casa

Sempre molte più persone sono alla ricerca di tassi agevolati per la concessione di un mutuo ipotecario, e a maggior ragione soggetti in difficoltà, sia economica che in situazioni particolari come disabili. Alla nostra redazione arrivano sempre più richieste di informazioni al riguardo, cerchiamo di rispondere in modo esaustivo a tutti, per ora prendiamo in esame i seguenti quesiti posti da 2 lettori. Leggi qui l’informazione completa: Mutuo casa: Fondo Garanzia mutuo Consap in alternativa al mutuo legge 104

Pensione di vecchiaia anticipata

Come spesso scrivo la normativa previdenziale che regola l’entrata in pensione dei lavoratori, invalidi o meno, è abbastanza complessa e farraginosa e non sempre di facile interpretazione. Molto spesso facendo una scelta se ne esclude irrimediabilmente un’altra. Come nel caso dei titolari di assegno ordinario di invalidità che non possono accedere alla pensione anticipata. Ma cosa succede con la pensione di vecchiaia anticipata dedicata proprio ai lavoratori invalidi? Scopriamolo in quest’articolo: Pensione di vecchiaia anticipata, assegno ordinario di invalidità e quota 100: chiarimenti

Pensione Quota 100 e legge Fornero

La pensione quota 100 entrata in vigore con il decreto n. 4/2019 in via sperimentale che prevede i seguenti requisiti: 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi; a tale requisito è stato posto il divieto di lavoro. Questo significa che chi esce dal lavoro quota 100 non potrà svolgere un’altra attività, la sola eccezione prevede le prestazioni sotto i 5.000 euro annui. Leggi qui la notizia: Pensione anticipata Quota 100, con la legge Fornero è prevista la cumulabilità

Detrazioni infissi esterni, importanti novità

La norma che regola la detrazione sugli interventi edilizi a volte non è di facile interpretazione, l’Agenzia dell’Entrate è intervenuta la riguardo della detraibilità delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi esterni. Un contribuente ha presentato un interpello a cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto il 16 settembre 2019 on la risposta n. 383, dà alcuni chiarimenti su questo caso specifico, mettendo in chiaro quando è ammessa la detrazione fiscale per il cambio serramenti. Leggi qui la notizia: Detrazione infissi, si possono detrarre nuovi costi, i chiarimenti dell’Agenzia

ISEE: modifiche nel decreto crescita

Il decreto crescita ha introdotto nuove regole al riguardo dell’ISEE, allungando la validità e ne facilitano l’accesso. Requisiti proposti sono meno rigorosi per richiedere l’Isee corrente, che avrà una durata più lunga. Il ministro del Lavoro, il 7 ottobre, ha pubblicato il nuovo modulo della DSU con le novità previste dal decreto legge 34/2019. La novità è che sarà sufficiente avere un requisito tra i tre previsti e non più due su tre. Leggi qui la notizia: ISEE famiglia: meno vincoli e durata più lunga, le novità

