Rassegna della settimana sulla legge 104 e tutte le agevolazioni ad essa collegata, con una panoramica su sconti benzina, contrassegno o pass disabili, congedo straordinario di due anni legge 151, permessi legge 104 art. 3 comma 3 e pensione per invalidità, tutte le novità e tante risposte ai nostri lettori.

Sconti benzina ed esenzione bollo

Previsti per alcune categorie di disabili sconti sul costo del carburante e quando è possibile fare domanda dell’esenzione del bollo auto, Abbiamo racchiuso queste due notizie in quest’articolo: Esenzione bollo auto e sconti carburante: attenzione non a tutti gli invalidi spettano

Per sapere quali sono i distributori che praticano gli sconti benzina per disabili, l’elenco completo qui: Sconto Benzina con legge 104: elenco dei distributori affiliati

Contrassegno disabili sul parabrezza dell’auto o Pass disabili

Il contrassegno disabile denominato anche Pass disabili, spetta per veicoli ad uso esclusivo del soggetto disabile. Il contrassegno permette alle persone che hanno problemi di deambulazione e ai non vedenti, di poter usufruire delle agevolazioni per la circolazione o la sosta riservata per il veicolo.

Abbiamo redatto una guida completa e un video, da leggere qui: Contrassegno disabili con legge 104: rilascio, scadenza, duplicato e rinnovo, guida completa

Per maggiori chiarimenti abbiamo risposto ad un lettore chiarendo cosa deve riportare il verbale legge 104 per poter fare domanda: Contrassegno disabile o Pass disabile con l’art. 381 nel verbale legge 104

Congedo straordinario legge 104 e rischio di perdere le agevolazioni prima casa

Abbiamo più volte parlato del congedo straordinario legge 151 di due anni retribuiti per assistere il lavoratore con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3) e del requisito di convivenza. I dubbi su come non perdere le agevolazioni per prima casa e usufruire del congedo per accudire un genitore sono tanti. Esaminiamo il caso di un nostro lettore precisando la normativa di riferimento: Congedo straordinario con legge 104 e possibile perdita per abitazione principale

Pensione anticipata con la RITA 5 o 10 anni prima, anche per gli invalidi

Uscire dal lavoro con la pensione anticipata è l’obiettivo di molti lavoratori, in particolare di coloro che hanno condizioni di salute precarie. I lavoratori invalidi hanno delle tutele sul pensionamento anticipato ma devono soddisfare determinati requisiti, analizziamo le possibilità rispondendo a due quesiti: Pensione Rita e anticipata per invalidità (dipendenti e autonomi), ecco i requisiti se si lavora ancora

Pensione e invalidità nel pubblico impiego

Pensione e invalidità nel pubblico impiego quali tutele ci sono e come uscire prima dal lavoro se si hanno patologie invalidanti che non permettono più di svolgere il lavoro quotidianamente. Scopriamolo insieme rispondendo al quesito di una nostra lettrice, qui: Pensione e invalidità nel pubblico impiego, le alternative possibili

Pensione anticipata e permessi legge 104 e congedo, quanto penalizzano l’assegno?

Pensione anticipata e assenze per permessi legge 104 art. 3 comma 3 e congedo straordinario legge 151, come influiscono sull’assegno? Analizziamo questa domanda, considerando la trasformazione nel tempo e la situazione attuale. Trovi qui l’analisi completa: Pensione anticipata: nessuna penalizzazione per chi ha fruito dei permessi legge 104 e congedo

Invalidità e certificato SS3, di cosa si tratta?

Il lavoratore del settore privato che per motivi di salute non può continuare lo svolgimento del proprio lavoro o lo trova difficoltoso, in base alla legge 222 del 1984 può chiedere all’INPS di avvalersi di determinate agevolazioni come ad esempio l’assegno ordinario di invaldità. Vediamo nello specifico cos’è l’SS3 e a cosa serve: Invalidità e SS3: cosa è e a cosa serve

Video contrassegno “Pass” disabile

