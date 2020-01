Speciale pensionamento, Cartelle esattoriali, Conto corrente e Fisco, Mutui, Saldo e stralcio, Fattura elettronica, le novità

Rassegna di questo fine settimana dal 25 al 26 gennaio 2020, con tantissime novità. Iniziamo con uno speciale sul pensionamento anticipato, pensione contributiva e fondi pensione; Novità su prescrizione cartelle esattoriali con contributi previdenziali Inps; Mutui nel 2020 sempre più convenienti; la lente del Fisco sui conti correnti; Note spese gonfiate e dichiarazioni fraudolente; Fattura elettronica nel 2020 subirà delle variazioni; Ridurre i debiti dell’80% con la procedura chiamata “saldo e stralcio”.

Speciale pensionamento

Pensionamento anticipata Forze Armate e Polizia con la RITA

Il pensionamento con la rendita integrativa anticipata temporanea è previsto sia per i dipendenti del pubblico impiego sia per i dipendenti privati. Rientrano tra i dipendenti statali anche i dipendenti di Forze Armate e di Polizia. Esaminiamo una domanda di un nostro lettore con una breve panoramica sul pensionamento di tale categoria.

Pensione contributiva

La pensione contributiva spetta a chi non ha contributi accreditati prima del 1996 o è iscritto alla gestione separata e viene calcolata considerando i contributi versati e l’età pensionabile. In precedenza veniva utilizzato il sistema retributivo, che si basava sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro e che era quindi più vantaggioso per i pensionati ma meno per lo Stato, attualmente in difficoltà a mantenere il sistema pensionistico con un mercato del lavoro in crisi e l’età media della popolazione in aumento.

Pensionamento anticipato di circa 5 o 10 anni, quello che i CAF non conoscono

Dopo la pubblicazione di un nostro articolo sul pensionamento con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che prevede un anticipo di cinque o dieci anni (se disoccupato di lunga durata), ci sono state molte polemiche su questa misura, alcuni hanno detto che i CAF affermano che sono false notizie e che questa pensione non esiste. Ebbene, i Caf si dovrebbero informare, se loro non sono a conoscenza della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata non significa che non esiste. La RITA è entrata in vigore con la legge di Bilancio 2018, operativa con la circolare COVIP n. 888/18. Potrete trovare tutti i riferimenti qui: Pensione Rita, i nuovi requisiti 2018, i chiarimenti da COVIP

Due tipologie di fondi pensione

I fondi pensione in vigore attualmente, si classificano in due diverse tipologie: fondi a prestazione definitiva e fondi a contribuzione definitiva. Analizziamo le differenze e la tipologia esclusa dalla Rendita Integrativa temporanea anticipata che permette il pensionamento anticipato.

Cartelle esattoriale Inps: prescrizione in 5 anni

La cartella esattoriale contenente debiti previdenziali Inps si prescrive in cinque anni, è quanto ha deciso la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con l’ordinanza numero 840/2019. La Corte afferma che il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali Inps non è decennale ma bensì è di cinque anni.

Mutui 2020 sempre più convenienti con tassi ai minimi storici

Controlli del Fisco sulle note spese gonfiate: ecco cosa si rischia

Ridurre i debiti dell’80% con la procedura di saldo e stralcio

Regalo di nozze sottoposto al controllo del Fisco

Speciale conto corrente

Il nuovo algoritmo sottoposto ai controlli

I conti correnti saranno scandagliati, analizzati, inquisiti dal nuovo algoritmo del Fisco, capace di evidenziare la differenza tra i conti e il reddito dichiarato all’Agenzia delle Entrate. Il grande esordio del nuovo algoritmo del Fisco avverrà il 1° aprile 2020. C’è poco da stare allegri, non si tratta del solito scherzo legato al primo del mese di aprile. Il nuovo sistema realizzato dall’Agenzia delle Entrate scoverà, frugherà ogni centesimo, analizzando i conti correnti, tutto finirà sotto l’occhio inquisitore del Fisco, dalla giacenza medie, bonifici (entrata e uscita) al saldo, senza tralasciare titoli e azioni e così via.

Redditometro e conto corrente

Redditometro e conti correnti, importanti novità dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha chiarito nella sentenza n. 4383/2019, la prova da presentare per superare la contestazione dell’Agenzia delle Entrate basata sul Redditometro. Secondo la Corte la dimostrazione dell’accredito sul conto corrente delle somme derivanti dalla vendita di beni di proprietà che hanno portato ad una diminuzione del saldo finale dello stesso conto corrente, è sufficiente come prova per superare il controllo dell’Amministrazione Finanziaria.

Fattura elettronica e ultime novità

La fattura elettronica nel 2020 subirà dei cambiamenti, nello specifico si avrà un’evoluzione del tracciato XML con aggiunta di nuove tipologie di documento; le novità riguardano l’incremento degli codici natura per sconti e maggiorazione con un maggiore dettaglio; prevista anche l’introduzione di nuove tipologie di ritenute.

