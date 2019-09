Speciale pensione e prepensionamento, buoni fruttiferi, bonus mamma, allerta Agenzia Entrate, assegno divorzio, cura dei genitori anziani tutte le news

Nella rassegna di affari di oggi 15 settembre 2019, gli argomenti trattati sono: pensione opzione donna nel 2020, prepensionamento con 20 anni di contributi, bonus mamma 2020, assegno divorzile e TFR spettante, allerta mail infetta dell’Agenzia delle Entrate, cura dei genitori anziani da parte dei figli. Vediamo tutte le novità della giornata.

Cura genitori anziani

Si torna a parlare dei doveri dei figli nei confronti dei genitori anziani non più autosufficienti. Come abbiamo già anticipato in diversi altri articoli non prendersi cura di un genitore anziano bisognoso, sia moralmente che economicamente, fa incorrere nel reato di abbandono di minore o incapace. Perchè, come è evidente, una persona anziana è indifesa quanto un bambino e i figli che lasciano senza cure i genitori bisognosi incorrono in sanzioni e pene che comportano anche la reclusione.

Opzione donna 2020 ci sarà la proroga?

Il regime sperimentale opzione donna permette di anticipare il pensionamento delle donne in possesso di almeno 35 anni di contributi fino a 9 anni prima rispetto all’accesso alla pensione di vecchiaia. Purtroppo l’accesso alla misura non è permesso indistintamente a tutte le donne ma solo a quelle che sono riuscite a centrare i requisiti contributivi ed anagrafici entro la data stabilita dalla normativa. Tutte le altre donne, a meno che non intervenga una proroga nella prossima legge di Bilancio, ne sono escluse.

Bonus mamma 2020

Il governo con la legge di bilancio 2019 ha incrementato le risorse per sostenere le famiglie con minori, come il beneficio economico per i nuovi nati e per i bimbi adottati, l’erogazione di un bonus per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati.

Buoni fruttiferi postali

I buoni fruttiferi postali sono un prodotto emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (controllata dal Mef), distribuiti da Poste Italiane e garantiti dallo Stato italiano. In molti prediligono questa soluzione di risparmio poiché non implica spese di collocamento, di gestione e di rimborso. E i vantaggi non finiscono qui.

Prepensionamento 21 anni di contributi

Quasi tutte le misure che permettono un pensionamento anticipato richiedono un certo numero di anni di contribuzione versata, numero decisamente più elevato rispetto agli anni di contributi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Al momento in Italia sono previste due sole misure per il prepensionamento dei caregiver, ma entrambe richiedono più di 30 anni di contributi.

Mail Agenzia Entrate

In questi giorni numerose sono state le segnalazioni di false comunicazioni provenienti da indirizzi Pec validi inviate a privati e professionisti. Gli indirizzi di posta elettronica sembrerebbero a prima vista veri e propri contatti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, ma non è così.

Assegno divorzio e TFR

Quali diritti sul TFR e sulla pensione di reversibilità da parte del coniuge divorziato percettore di assegno divorzile e quali, invece, quelli dell’ex coniuge liquidato con una somma una tantum? Vediamo cosa stabilisce la legge in proposito e quali sono i diritti degli ex coniugi divorziati nei casi poc’anzi elencati.

