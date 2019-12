Rassegna di affari di oggi mercoledì 4 dicembre 2019, su: Pensioni; concorsi ASP Trapani e operatori giudiziari; prestito senza busta paga; Imposta sostitutiva; mutuo, bonus casa; multa autovelox; Rc auto con sconto familiare; Imu; conto corrente; casa in affitto o proprietà; tutte le novità della giornata.

Speciale Pensioni

In pensione con 15 anni di contributi

Con l’introduzione, nel 2012, della riforma Fornero del governo Monti, le condizioni di pensionamento si sono molto inasprite portando a un aumento non solo dell’età pensionabile in adeguamento all’aspettativa di vita Istat ma anche a un aumento dei contributi richiesti per accedere alla pensione anticipata. Per questo motivo molti sono stati i lavoratori che, tranquilli di aver raggiunto l’età o comunque i requisiti di pensionamento hanno dovuto attendere ancora per lasciare il lavoro.

Per saperne di più: In pensione con 15 anni di contributi: ecco quando si può accedere con prima deroga Amato

Pensione con 41 anni di contributi senza vincoli

Prende sempre più forza l’ipotesi di affermare la pensione anticipata con 41 anni di contributi senza limiti di età, senza lavoro precoce e senza tutele; solo con il requisito contributivo di 41 anni. L’ipotesi attualmente è ancora allo studio, ma sembrerebbe che anche il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ne stia valutando i benefici.

Per approfondimenti: Pensione con 41 anni di contributi senza vincoli per abolire la legge Fornero

Pensione nel 2020

Aumenti in vista per la pensione minima e sociale. L’aumento è dovuto all’adeguamento all’inflazione che è pari all’0,4%. Quindi, le pensioni minime e gli assegni sociali saliranno in proporzione all’adeguamento. Analizziamo nel dettaglio nel 2020 di quanto aumenterà l’assegno pensionistico.

Per saperne di più: Pensione nel 2020: aumenta la minima a 515 euro e la sociale a 416, le novità

Speciale Concorsi

Concorsi ASP Trapani

L’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani ha pubblicato concorsi per assumere personale da inserire nell’organico della dirigenza medica/veterinaria, sanitaria non medica e in comparto. I concorsi terranno conto della riserva dei posti per coloro che hanno prestato servizio alle dipendenze dell’Azienda per almeno tre anni. La scadenza è il 26 dicembre 2019. Ecco tutte le informazioni.

Per approfondimenti leggi: Concorsi ASP Trapani: 237 assunzioni a tempo indeterminato, ecco dove

Concorso operatori giudiziari

Altro quesito sul concorso per operatori giudiziari. Infatti, un nostro lettore ci invia una domanda in merito ai punteggi aggiuntivi (art. 5 del bando) e ai titoli da presentare.

Qui leggi la risposta al quesito: Concorso operatori giudiziari: punteggi titoli, le faq aggiornate

Prestito senza busta

Ottenere un prestito senza busta paga può essere difficile. Infatti, il requisito principale per ottenere un finanziamento è uno stipendio mensile fisso come garanzia di restituzione.

Per approfondimenti leggi: Prestito senza busta paga, facile e veloce, ecco come ottenerlo

Imposta sostitutiva per rivalutazione del TFR

Scade il 16 dicembre 2019 il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef dovuta sulla rivalutazione del Tfr accantonato al 31 dicembre 2018. L’adempimento riguarda i datori di lavoro che siano anche sostituti d’imposta e, in quanto tali, tenuti al versamento dell’imposta per conto dei dipendenti. I datori di lavoro domestico, non essendo sostituti d’imposta, non sono tenuti all’adempimento.

Per saperne di più: Imposta sostitutiva per rivalutazione del TFR, pagamento entro il 16 dicembre 2019

Mutuo garantito per acquisto casa all’asta

Il mercato immobiliare è in salita in alcune città; il mattone resta ancora l’investimento preferito e sicuro dagli italiani. Infatti, da qualche anno le aste immobiliare hanno preso il sopravvento e si riesce ad acquistare immobili a prezzi vantaggiosi. Il problema nasce quanto non si ha liquidità per effettuare l’acquisto. Non tutti sanno che è possibile acquistare un bene all’asta stipulando un mutuo con le banche convenzionate. Inoltre, da considerare che dall’aggiudicazione dell’immobile per la regolarizzazione del saldo, in base ai Tribunali, si dispone di un periodo temporale che va dai 60 ai 90 giorni.

Per approfondimenti: Mutuo garantito per acquisto casa all’asta: elenco delle banche aderenti

Bonus casa

La legge di bilancio 2020 riconferma i bonus casa, dando la possibilità ai cittadini italiani di rinnovare casa e di effettuare interventi di riqualificazione energetica a un costo più leggero. I bonus riconfermati sono: il bonus ristrutturazione, l’ecobonus, il sismabonus. Inoltre, è stato introdotto un nuovo bonus che riguarda la restaurazione delle facciate degli edifici.

Per approfondimenti leggi: Bonus casa: risparmiare soldi con le agevolazioni, ecco come

Multa autovelox

La Cassazione mette un freno alle multe autovelox al solo scopo di far cassa. Una recente sentenza la n. 31411/2019 della Suprema Corte, ribadisce l’importanza della tutela e difesa degli automobilisti. La Corte annulla un verbale sanzionatorio per eccesso di velocità per autovelox installato nell’altro senso di marcia. La Corte chiarisce che sono necessarie le segnalazioni dei limiti di velocità con autovelox nella corsia percorsa dal conducente.

Per saperne di più leggi: Multa autovelox, il verbale è nullo, la sentenza

Rc auto con sconto familiare

Norma da rivedere nel decreto fiscale, tra cui anche l’RC auto con sconto familiare. Il decreto fiscale, primo passo verso la manovra, rischia, quindi, di rallentare anche il percorso della Legge di Bilancio. Apre le polemiche Italia Viva su una norma per la trasparenza delle fondazioni legate ai partiti che secondo il movimento politico va del tutto cancellata.

Per approfondimenti: Rc auto con sconto familiare: caos decreto fiscale da rivedere

Speciale IMU e TASI

Costo IMU e TASI

Si avvicina la data della scadenza per il pagamento di IMU e TASI, fissata per il saldo al 16 dicembre, e sono molti i lettori che ci scrivono per capire se devono effettuare il pagamento, se le imposte sono dovute per la prima casa e per chiedere a chi rivolgersi per sapere l’importo da pagare. Cerchiamo, quindi, di chiarire qualche dubbio.

Per saperne di più leggi: Costo IMU e TASI: a chi rivolgersi per il calcolo?

Scadenza IMU e Tasi

Entro il 16 dicembre 2019 gran parte degli italiani saranno chiamati a versare il saldo dell’IMU e della TASI. Anche se un 10% di coloro che devono pagare queste tasse sceglie di farlo in un’unica soluzione a giugno, la maggior parte dei contribuenti preferisce dilazionare il pagamento in 2 rate pagando, quindi, il saldo entro il 16 dicembre.

Per approfondimenti leggi: Scadenza IMU e Tasi: qual è la soglia minima di pagamento?

Conto corrente

Spesso si ha il dubbio che chi conosce il nostro codice IBAN possa conoscere anche il saldo e i movimenti del conto corrente ma ciò non è possibile. Per poter conoscere il saldo del conto corrente c’è bisogno di sapere le credenziali di accesso dell’home banking, che sempre più spesso vengono estorte tramite tecniche illegali che circolano sul web. Infatti, girano su internet migliaia di email false capace d’intercettare l’username e la password di accesso al conto online. Ci sono anche metodi legali per poter conoscere il conto corrente di una terza persona, in determinate circostanze. Esistono procedure che permettono di raccogliere informazioni sul conto corrente di un debitore, dell’ex coniuge o di un genitore defunto.

Per approfondimenti: Conto corrente: come avere informazioni su quello di un’altra persona

Casa in affitto o di proprietà

Il popolo italiano è sempre stato dell’idea che una delle priorità della vita sia quella di acquistare casa, trovare l’affare dove investire i propri risparmi. Oggi bisogna valutare bene se è ancora una buona idea acquistare casa oppure sarebbe una mossa più intelligente affittarla.

Per saperne di più: Casa in affitto o di proprietà: qual è la scelta giusta?

