Rassegna di oggi 16 settembre 2019, su: Speciale legge 104 (permessi e congedo); Speciale pensioni (tutte le misure pensionistiche e l’assegno sociale); Reddito di cittadinanza su cosa pagare e acquistare; Bonus assunzione al Sud e i requisiti che deve avere il lavoratore; Esonero delle fasce di reperibilità della visita fiscale per i lavoratori con diabete; tutte le novità della giornata.

Speciale legge 104

Permessi legge 104: torniamo a parlare di permessi legge 104, ovvero i 3 giorni di permesso mensili che la legge 104 attribuisce al lavoratore con handicap grave o al lavoratore che si prende cura di un familiare con grave disabilità. Come detto anche in articoli precedenti, non tutti i titolari di legge 104 hanno il diritto di poter fruire dei permessi in questione. Leggi la notizia completa qui: Permessi legge 104: quando e a chi spettano?

Congedo straordinario legge 151: Il congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151/2001 e concesso ai dipendenti che assistono un familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, permette un’assenza di un massimo due anni (fruibili anche in maniera frazionata a giorni) dal lavoro percependo un’indennità pari all’ultima retribuzione prima del congedo calcolata sugli elementi base dello stipendio. Leggi qui la notizia: Congedo straordinario legge 151: cambio di residenza o dimora temporanea?

Reddito di cittadinanza

Arrivano molte richieste da parte dei nostri lettori su cosa si può acquistare o pagare con il Reddito di cittadinanza: bollo auto, lavatrice, benzina, sigarette, drone, cartelle esattoriali, assicurazione. Leggi qui la notizia completa: Reddito di cittadinanza, domande su pagamenti e acquisti: bollo auto, lavatrice, benzina, sigarette, drone, cartelle esattoriali…

Speciale pensioni

Un lettore ci ha scritto una lettera, riguarda la pensione e l’invalidità, le continue ingiustizie delle misure pensionistiche che vengono modificate a seconda il partito che sale a Governo, senza tener conto che i lavoratori non sono solo dei numeri, che la pensione è un diritto acquisito con anni di duro lavoro. Poi si aggiunge anche la difficoltà per i lavoratori invalidi, che ad ogni rinnovo di legge 104 ne scaturisce una causa legale, perché tutto questo? L’invalidità è sempre la stessa eppure conviene impegnare medici, legali, pagare spese. Leggi qui la notizia completa: Pensione: dalla legge Fornero alla legge 104, le varie possibilità di pensionamento

Vediamo quali sono le possibilità di un pensionamento anticipato per lavoratori con 53, 57 e 64 anni in base ai contributi versati e l’appartenenza a determinate categorie di lavoro analizzando le forme previdenziali in vigore per comprendere quale permetterebbe la quiescenza il prima possibile: Pensionamenti con 53, 57 e 64 anni di età: vediamo le soluzioni

Una nostra lettrice ci chiede da che età può essere richiesto l’assegno sociale. Ricordiamo che l’assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS ai cittadini che versano in situazioni economiche disagiate se in possesso di precisi requisiti reddituali ed anagrafici. Leggi qui la notizia completa: Assegno sociale: da che età e con quali requisiti?

Torniamo a parlare di prepensionamento, questa volta relativo ad un dipendente del comparto scuola che ci chiede chiarimenti sulla quota 41 precoci e su altre eventuali misure utilizzabili per un prepensionamento con 60 anni di età. È possibile leggere qui la notizia: Prepensionamento con 60 anni di età: quando la quiescenza e con quale misura?

Bonus assunzione: i requisiti del lavoratore

Nella legge di Bilancio 2019 è stata inserita anche la proroga bonus assunzioni al Sud, con le stesse regole dell’anno scorso. Le assunzioni che danno diritto all’incentivo coinvolgono lavoratori che sono disoccupati con le seguenti caratteristiche:

età anagrafica compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;

età anagrafica con 35 anni di età, privi di impiego retribuito da almeno sei mesi (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/10/2017).

Trovi qui tutte le informazioni: Bonus assunzione con sgravi contributivi 2019: i requisiti che deve avere il lavoratore

Esonero delle fasce di reperibilità della visita fiscale

Ci si chiede se il diabete invalidante rientra nelle casistiche di esonero delle fasce di reperibilità della visita fiscale: Visita fiscale e fasce di reperibilità: esonero con invalidità per diabete

