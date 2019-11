Rassegna di oggi 8 novembre 2019, su: Speciale su pensioni; Lavoro disabili e concorsi in scadenza; Protese dei pensionati sull’anticipo TFS; Tredicesima mensilità (pubblici e privati); Legge 104; Tutto Lavoro (categorie protette e concorsi in scadenza); Visita fiscale; Buoni Fruttiferi Postali; Bollo auto non pagato; Truffe siti trading online; Tassazione contratti di compravendita casa; Tasse su vincite lotterie, Enalotto e lotto; Pignoramento; tutte le novità della giornata.

Speciale pensioni

Abbiamo affrontato molte tematiche sulle varie misure pensionistiche, è possibile leggere qui tutti i casi trattati:

TFS dipendenti pubblici

Numerose le potreste dei lettori su una misura che non viene rese esecutiva, parliamo dell’anticipo TFS dei dipendenti pubblici. Noi come redazione, abbiamo promesso di dare voce a tutti i cittadini che lo vorranno: TFS dipendenti pubblici: sempre più lontano, intanto parte il pignoramento

Tredicesima dipendenti pubblici e privati

Si avvicina Natale e anche la tanto attesa tredicesima mensilità, ecco i tempi dei pagamenti sia per il settore pubblico sia per il settore privato: Tredicesima per dipendenti pubblici e privati 2019: le date di accredito

Legge 104

Siamo sempre molto attenti sulle problematiche delle persone con disabilità e le loro famiglie. Abbiamo trattati due casi molto interessanti e particolari, in questi articoli:

Tutto lavoro

Crescono le numerose richieste dei nostri lettori sulle offerte di lavoro. Anche oggi importanti novità con concorsi e possibili assunzioni presso i centri per l’impiego; una ricerca di riguardo dedichiamo alle categorie protette. Ecco tutte le novità della giornata:

Visita fiscale

Cosa succede al lavoratore se non è reperibile al controllo della visita fiscale dell’Inps? La risposta qui: Visita Fiscale: cosa accade se il lavoratore non è reperibile?

Buoni fruttiferi postali

L’Avvocato Pierluigi Basile dell’Unione Nazionale Consumatori di Cosenza, collabora con la nostra redazione e risponde alle domande dei lettori. Oggi ha trattato il seguente argomento: Buoni postali fruttiferi a 30 anni: ecco come calcolare il rimborso

Bollo auto

Molti contribuenti ci hanno segnalato che stanno arrivando cartelle esattoriali per bollo non pagato degli anni 2012/2013. Un lettore ci chiede come deve fare per pagarlo. Bisogna stare molto attenti, perché non sempre va pagato e si può fare ricorso. Abbiamo racchiuso qui la notizia: Bollo auto non pagato e ricorso senza avvocato, ecco come fare

Truffe e siti di trading online

La Consob ha ordinato, in questi giorni, l’oscuramento di ben 6 siti che offrivano servizi finanziari in Italia, come il trading online, senza autorizzazioni necessarie. La notizia è stata divulgata tramite un comunicato dell’Autorità. Leggi qui la notizia: 6 siti abusivi di trading online bloccati da Consob: ecco quali sono

Tassazione contratto di compravendita

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con l’interpello n. 458 del 31 ottobre 2019 la tassazione del contratto di compravendita con consegna differita dell’immobile. Precisamente chiarisce che la consegna differita del bene immobile, così come pattuita nel preliminare di vendita esaminato, non costituisce un contratto di comodato di cui all’art. 1803 del codice civile. Leggi qui la notizia completa: Acquisto casa: tassazione del contratto di compravendita, le novità dell’Agenzia

Lotterie e Enalotto

Nel decreto fiscale 124/2019 all’art. 19, prevede importanti novità in merito alla detassazione integrale dei premi, mentre sulle lotterie nazionali e l’Enalotto la tassazione sarà pari al 12%. Per il lotto, invece, l’aliquota è l’8%. Leggi qui la notizia completa: Lotterie e Enalotto con tasse al 12%, lotto al 8%, sanzioni da 100 a 500 euro, le novità

Anche lo smartphone è pignorabile?

Nel momento in cui un soggetto non paga i suoi debiti, ne risponde con il pignoramento di tutti i suoi beni. Anche se il creditore pensa sempre come primo passo da eseguire, aggredire le fonti monetarie come il conto corrente, stipendio, pensioni e il patrimonio immobiliare. Ma, quando si è davanti ad un nullatenente, si invia a casa del debitore l’ufficiale giudiziario. Leggi qui la notizia completa: Pignoramento: tra i beni sequestrabili c’è anche lo smartphone?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062