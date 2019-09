Rassegna di oggi 02 settembre 2019 su: Reddito di cittadinanza e prime chiamate per il posto di lavoro; Speciale pensioni: Quota 41 e Caregiver, Quota 100 dipendenti pubblici e obbligo dei 6 mesi di preavviso, Pensionamento 10 anni prima, Pensione anticipata e per stanchezza; Conto corrente a rischio per controlli del Fisco; Bonus di 1.500 euro per lavoratori; Speciale legge 104: esenzione bollo auto, Congedo straordinario legge 151 per contratti a termine, Trasferimento del posto di lavoro vicino al familiare disabile, Modulo istanza per chiedere il trasferimento con legge 104; tutte le novità della giornata.

Reddito di cittadinanza

Oggi partono le prime chiamate per i posti di lavoro, molti i cittadini che saranno chiamate in base al Reddito di cittadinanza a optare per il posto di lavoro prescelto. Un passo atteso da tempo, si ricorda che chi diserta il primo colloquio avrà la sospensione del Rdc. È possibile leggere qui la notizia con tutte le novità: Reddito di cittadinanza: inizia la seconda fase: ecco chi rischia di perdere il beneficio

Speciale pensioni

Oggi giornata piena di notizie sul fronte pensione, il nostro staff di consulenza ha risposto a tantissime domande dei lettori pervenute tramite la mail: consulenze@notizieora.it e whatsApp. Abbiamo affrontato molte casistiche e rivista la normativa con le varie possibilità pensionistiche. Ecco gli argomenti trattati:

Conto corrente, al via i controlli

Oggi sono partiti i controlli incrociati dei movimenti bancari sui conto correnti dei cittadini. Il Fisco osserverà tutti i movimenti per scovare gli evasori fiscali. Per farlo utilizzerà il sistema chiamato Evasometro, l’anno su cui punterà il Fisco è il 2014, per poi proseguire pian piano per tutti gli anni a seguire. Leggi qui la notizia completa: Conto corrente: spiati dalla lente di ingrandimento dell’evasometro. Ecco come funziona

Bonus di 1.500 euro, ecco di cosa si tratta

Potrebbe arrivare un bonus di 1500 euro l’anno, uno stipendio in più; è questa una notizia che sta girando sul web, ci si chiede quanto c’è di vero e quali saranno i contribuenti che potranno beneficiarne. Abbiamo trattato tutte le novità su questa notizia in quest’articolo: Bonus da 1500 euro per 20 milioni di lavoratori: ecco l’ipotesi allo studio

Legge 104: bollo auto, congedo straordinario legge 151, trasferimento posto di lavoro

Prestiamo sempre molta attenzione alle normative sulla legge 104 che coinvolgono persone in situazioni di disabilità e le loro famiglie. Oggi abbiamo affrontato molti temi che vanno dall’esenzione del bollo auto; il congedo straordinario con legge 151 nel contratto a termine; il trasferimento del posto di lavoro vicino alla residenza del familiare con legge 104; modulo per presentare istanza di trasferimento al datore di lavoro (pubblico o privato). È possibile leggere qui tutti gli argomenti trattati e le risposte fornite ai nostri lettori:

Bollo auto e Legge 104: l’esenzione spetta a disabili e familiari. Ma quando?

Congedo straordinario retribuito legge 104 per contratti a tempo determinato: come funziona?

Legge 104 e trasferimento del posto di lavoro vicino al familiare disabile

Trasferimento con legge 104: modulo di richiesta per il posto di lavoro vicino al familiare