Rassegna di oggi 09 settembre 2019, su: Legge 104 (congedo straordinario legge 151, permessi legge 104); Speciale pensione (Quota 41, pensione di vecchiaia, Quota 100 e cristallizzazione, le varie misure pensionistiche e assegno sociale); ISEE e coniugi sposati e non residenti; Reddito di cittadinanza (differenza fra valore mobiliare e immobiliare; cosa cambierà con il nuovo Governo, tutte le novità della giornata.

Congedo straordinario legge 151

Il congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151 del 2001 permette ai lavoratori dipendenti di avere un congedo di 2 anni, retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione (calcolata sugli elementi fissi della busta paga) prima di accedere al congedo stesso. Essendo la concessione del congedo legata a diversi requisiti obbligatori, non sempre è facile capire se si ha diritto alla fruizione ma soprattutto non sempre è chiara la modalità di soddisfazione dei requisiti richiesti (come ad esempio la residenza con il familiare disabile di cui prendersi cura). Troverete in questo articolo tutte le informazioni sulla possibilità di godere il congedo per entrambi i genitori e su come soddisfare il requisito della residenza/convivenza con il disabile: Congedo straordinario retribuito per entrambi i genitori, è possibile?

Permessi legge 104

Molti ci scrivono per avere chiarimenti sulla fruizione dei 3 giorni mensili di permessi 104, la normativa in materia, a quanto sembra, non è di facile comprensione per i lavoratori e nel nostro servizio cerchiamo, nel nostro piccolo, di aiutare i cittadini a barcamenarsi nella burocrazia non sempre chiarissima di queste cose. Abbiamo trattato il caso di una lettrice che chiedeva chiarimenti, leggi qui la notizia completa: Permessi legge 104, riposo settimanale, ore di lavoro e straordinario

Speciale pensioni

Pensione anticipata Quota 41

Pensione anticipata Quota 41 nel 2020 sarà possibile fare domanda? Con l’incertezza del Governo sempre più persone ci pongono domande sulle misure pensionistiche in vigore e cosa succederà. In quest’articolo abbiamo esaminato la quota 41 per i lavoratori Caregiver: Pensione Quota 41 e Caregiver, nel 2020 sarà possibile fare domanda?

Pensione di vecchiaia per chi non ha mai versato contributi

Lo Stato italiano garantisce la pensione anche a chi non ha mai versato contributi in determinati casi specifici. La pensione di vecchiaia, che richiede 67 anni di età ed almeno 20 anni di contributi, infatti, non è accessibile a chi non ha mai lavorato, ma ci sono delle misure apposite per garantire il sostentamento anche nei casi in cui non si sono versati mai contributi. Leggi qui la notizia completa: Pensione di vecchiaia per chi non ha mai versato contributi

Pensione di vecchiaia e burocrazia

Abbiamo risposto, qualche giorno fa, al quesito di un lettore inerente la pensione di vecchiaia anticipata. Seguendo i nostri consigli, lo stesso, è incappato nella burocrazia ASL/INPS e per accelerare i tempi di presentazione della sua pratica di pensione ci chiede la normativa di riferimento. Forniamo quanto richiesto nella speranza che possa essere di utilità anch a tutti gli altri che si trovano impigliati nelle maglie farraginose della burocrazia previdenziale. Leggi tutta la notizia: Pensione di vecchiaia a 61 anni per gli uomini: la normativa di riferimento

Pensione Quota 100 e cristallizzazione

Pensione anticipata Quota 100, tante le preoccupazioni sulla sua futura abolizione o restyling del nuovo Governo. In questi giorni se ne parla tanto, ma sembra che questa misura come anche il Reddito di cittadinanza non sarà modificata o abolita.Leggi qui la notizia completa: Pensione anticipata e cristallizzazione del diritto, ecco come funziona

Anticipazione pensione: ecco quando è possibile

La previdenza prevede diverse misure per le persone con invalidità, alcune che permettono l’anticipo della pensione, altre che offrono contribuzione figurativa o sostegno economico ai lavoratori con patologia accertata. Ogni misura, ovviamente, richiede dei requisiti specifici e non tutti gli invalidi possono accedere ad alcune prestazioni. Cerchiamo di capire, nel caso del nostro lettore, quali sono le misure alla sua portata. Leggi qui tutte le misure pensionistiche: Anticipazione pensione per invalidità, quali sono le misure

Assegno sociale

L’assegno sociale (che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica erogata, solo dietro presentazione di apposita domanda, ai cittadini che versano in condizioni economiche disagiate e che possiedono un reddito al di sotto di quello stabilito dalla legge annualmente. I requisiti per la misura in quest’articolo: Assegno sociale, i redditi dei figli vanno considerati?

ISEE: coniugi sposati e non residenti

Siamo alle prese con il rinnovo o la prima compilazione dell’ISEE, e i dubbi non mancano. Abbiamo esaminato in precedenza il caso di due genitori non conviventi, non sposati, in quest’articolo: ISEE e nucleo familiare, quando il familiare rientra o meno nella DSU? Adesso esaminiamo il quesito di un nostro lettore che prevede coniugi sposati ma non conviventi, leggi qui la notizia: ISEE: coniugi sposati e non residenti, rientrano entrambi nella DSU

Reddito di cittadinanza: valore mobiliare e immobiliare; restyling previsto dal nuovo Governo

Il neosottosegretario Riccardo Fraccaro, alla presidenza del Consiglio, ha chiarito che il Reddito di cittadinanza e la Quota 100 non si toccano. Asserisce che il Governo è allo studio per trovare le risorse per evitare l’aumento dell’IVA. Anche l’accordo fra Pd e M5s non prevede una cancellazione o una rettifica della misura. Anzi, si è parlato di renderlo funzionale e operativo nel breve tempo possibile. Quindi, da quello che si evince l’impatto strutturale della misura non sembra essere a rischio, qualcosa potrebbe cambiare nella seconda fase del Rdc, riguardante la ricerca del posto di lavoro da parte dei beneficiari. Leggi qui la notizia completa: Reddito di cittadinanza con il cambio del nuovo Governo, subirà dei cambiamenti?

I dubbi sul Reddito di cittadinanza sono tanti, anche entrando nella misura si ci chiede se i risparmi di una vita possono incidere sulla fruizione e se conviene fare domanda. Abbiamo esaminato la differenza fra valore mobiliare e immobiliare, la notizia qui: Reddito di cittadinanza: differenza fra valore mobiliare e immobiliare

