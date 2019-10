Rassegna di oggi 23 ottobre 2019, su: Speciale pensioni (Opzione donna, Anticipata, Contributi volontari, Pensione con 15 anni di contributi, pensione bloccata); Legge 104 (Bollo auto e fermo amministrativo); Naspi, Lavoro e Concorsi; Conto corrente e tassi negativi; BTP Italia di ottobre 2019; Bonus cultura di 500 euro rinnovato anche per il 2020; Monete (video e informazioni); Fisco: Redditi e ISA ancora possibile la rettifica; tutte le novità della giornata.

Tutto su pensioni

Pensione Opzione donna nel 2020

Con il decreto fiscale finalmente si sono avute importanti novità in ambito previdenziale ed in particolare annunciando la proroga del regime sperimentale opzione donna e dell’Ape sociale. Non saranno rinnovate, invece, misure come l’Ape volontario e l’Ape aziendale che giungeranno, quindi, a naturale scadenza il 31 dicembre 2019. Leggi qui la notizia completa: Pensione opzione donna proroga 2020: possono accedere le nate del 1961

Pensione anticipata

Con la legge di Bilancio 2019 è stata introdotta la novità rappresentata dalla finestra di decorrenza della pensione anticipata 3 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti. Per molti lavoratori questa novità ha suscitato dubbi e perplessità soprattutto nel calcolo dei 3 mesi e nel comprendere il mese preciso in cui avrebbero diritto alla decorrenza del primo assegno pensionistico. Cerchiamo, quindi, di chiarire questi dubbi. Leggi qui la notizia completa: Pensione anticipata con finestra: quando la decorrenza?

Contributi volontari

L’Inps mette a disposizione l’istituto dei contributi volontari per cercare di raggiungere il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione ma anche per chi vuole aumentare l’importo del proprio futuro assegno pensionistico. Come funziona il versamento, cosa comporta e a chi conviene? Cerchiamo di fare chiarezza sulla cosa. Leggi qui la notizia completa: Contributi volontari per raggiungere la pensione: cosa comportano

Pensione bloccata: cosa fare?

Ci pervengono molte richieste su WhatsApp di persone che hanno fatto domanda di pensione con Quota 100 e la loro domanda non viene evasa o bloccata. Le motivazioni fornite ai nostri lettori sono davvero scioccanti: problema informatico o domanda non chiusa. Cerchiamo di capire cosa conviene fare in questi casi: Pensione: problema informatico e pratica non chiusa, cosa si può fare?

Pensione con 15 anni di contributi

Quello di cui mi rendo conto leggendo i messaggi dei nostri lettori è non solo che c’è molta disinformazione in ambito previdenziale ma che c’è anche molta poca fiducia nelle istituzioni. Soprattutto quando si tratta di pensioni diverse da quella di vecchiaia con 20 anni di contributi.Purtroppo, e lo scrivo per tutti i nostri lettori, noi cerchiamo di rispondere a tutti ma per farlo ci vuole tempo, siete migliaia e per dare una risposta completa ad ognuno di voi impieghiamo tempo. Proprio per questo vi chiediamo, quando ci ponete una domanda di pazientare un pò per ricevere una risposta. Leggi qui la risposta: Pensione con 15 anni di contributi: come integrare parte mancante

Bonus di 513 euro per il pensionamento

Bonus di 513 euro come ponte per il pensionamento fino all’età pensionabile, voto di fiducia in Parlamento per l’emendamento numero 11.0.18 che include i commercianti che hanno chiuso l’attività negli anni 2017 e 2018, esclusi in prima battuta. Finalmente, possono tirare un sospiro di sollievo i tanti commercianti che hanno chiuso l’attività negli anni 2017 e 2018. L’emendamento è stato approvato e ha ricevuto il voto di fiducia con una maggioranza di 168 “SI” e 110 “NO”. Un grande passo avanti a difesa dei diritti dei cittadini. Leggi qui la notizia completa: Voto di fiducia al bonus di 513 euro anche per anni 2017/2018, notizia dell’ultima ora

Legge 104

Esenzione bollo auto

Ancora tanti i dubbi sulle agevolazioni fiscali disabili, abbiamo esaminato in quest’articolo cosa fare per ottenere l’esenzione del bollo auto: Bollo auto esenzione con legge 104 per familiare a carico, chiarimenti

Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo sulle auto viene applicato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, quanto il contribuente non ha pagato bollo auto, imposte varie, e non ha proceduto a fare opposizione. Ci si chiede se il fermo amministrativo sulle auto utilizzate per disabili sia legittimo. Analizziamo il quesito di un nostro lettore e cosa fare per far valere i propri diritti: Fermo amministrativo: il disabile è esonerato ma lo deve dimostrare

Naspi, Lavoro e Concorsi

Naspi

Per poter fruire dell’indennità di disoccupazione Naspi è necessario che il lavoratore sia in possesso di determinati requisiti contributivi, ovvero di almeno 30 giornata di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la cessazione del lavoro e di almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti. Ma cosa accade se il lavoratore che richiede alla Naspi vi accede direttamente dalla cassa integrazione a 0 ore? Chiariamo i dubbi: Naspi dopo cassa integrazione e 30 giorni lavorati nei 12 mesi precedenti: chiarimenti

Cercasi manager

Il mercato del lavoro è in fermento, il 30% delle imprese italiane sentono la necessità di dotarsi di un manager, e di conseguenza si va alla ricerca di nuove figure manageriali da assumere nei prossimi tre anni, spesso però domanda e offerta non si trovano a causa di un disallineamento tra competenze richieste e competenze offerte. Leggi qui come candidarsi: Cercasi manager: imprese italiane alla ricerca di nuove figure

Bonus cultura

Il Bonus Cultura è stato introdotto dal governo Renzi, è un’agevolazione riservata ai solo giovani italiani e stranieri, residenti in Italia, che compiono 18 anni. Questo mette a disposizione un importo di 500 euro per l’acquisto di libri, biglietti per mostre, concerti, cinema, musei, aree archeologiche, spettacoli teatrali, Musica registrata. Leggi qui la notizia completa: Bonus Cultura: sarà rinnovato anche per il 2020? Ecco le novità

Monete (video e chiarimenti)

Continuano ad arrivarci decine di messaggi di lettori che ci chiedono informazioni su quelli che possono essere i 2 euro con un valore importante e proprio per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un video che mostri le monete più rare da 2 euro, la nazionalità e il loro valore: Monete da 2 euro che valgono 1000 volte tanto: ecco quali

Conto correnti e tassi negativi

Anche il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco non è favorevole ai tassi negativi sul conto corrente. In quanto, in un’intervista a Washington, ha dichiarato la sua perplessità come l’enorme massa di titoli che hanno rendimenti negativi stia apprendo un fenomeno finanziario che è non è ancora definito. Leggi qui la notizia completa: Conto corrente a tassi negativi, ecco le intenzioni delle banche

BTP Italia

Collocamento BTP Italia: ieri si è chiusa la prima fase riservata ai piccoli risparmiatori mentre oggi si è tenuta la dase dedicata agli investitori istituzionali. L’ultimo BTP Italia, emesso nel novembre 2018, con il retail aveva sottoscritto 863milioni di euro su un totale di 2 miliardi e 164 milioni di euro piazzati. Leggi qui la notizia completa: BTP Italia: risultati del collocamento di ottobre 2019

Bollo auto e prescrizione

Abbiamo risposto ad un lettore che ci chiedeva i tempi di prescrizione del bollo auto non pagato, leggi qui la risposta: Bollo auto: quando si verifica la prescrizione e quando pagare

Redditi e ISA: possibili rettifiche fino a dicembre

I contribuenti potranno apportare modifiche alla dichiarazione dei redditi con i possibili riflessi del calcolo degli ISA. Si potranno correggere le situazioni rilevate dai contraccolpi dovuti dagli ISA. Analizziamo cosa è possibile rettificare: Redditi e ISA: riflessi e modifiche fino al 2 dicembre 2019, tutte le novità

