Rassegna di oggi 14 ottobre 2019, su: Speciale su pensioni; Legge 104; Mutuo ipotecario; Come risparmiare; Novità del Decreto fiscale; Tassa sui cellulari; Monete e valore; Prezzo della benzina; Concorso di 616 funzionari; tutte le novità della giornata.

Permessi legge 104 e turni di lavoro

Per chi assiste un familiare con grave disabilità sono previste, dalla legge 104 del 1992, delle agevolazioni che riguardano il lavoro e delle tutele che impediscono il trasferimento sia del lavoratore disabile sia del lavoratore che assiste un familiare con handicap grave. Vediamo questi benefici cosa prevedono per i turni di lavoro. Leggi qui la notizia completa: Benefici legge 104: è possibile avere un solo turno al lavoro?

Speciale pensioni

Stop a pensione Quota 100

Le ultime notizie riportano “stop alla pensione quota 100” è troppo onerosa per il Governo. La proposta dell’abolizione arriva da Renzi. Matteo Salvini non ci sta e invita tutti a scendere in piazza il 19 ottobre contro la follia di un governo delle poltrone, che pensa a mettere tasse su: gasolio, contante, merendine, intanto gli sbarchi aumentano e la politica estera continua a non esiste. Matteo Salvini lancia un appello preciso a tutti i cittadini: “È ancora più importante essere in piazza a Roma, il 19 ottobre, per mandare l’avviso di sfratto a questi traditori sia dal governo dell’Umbria che da quello del Paese”. Leggi qui la notizia completa: Stop a pensione Quota 100 mancano i fondi, lacrime di sangue come la legge Fornero?

Quota 41

I lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno versato almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni, se in possesso di determinati requisiti possono accedere al pensionamento con 41 anni di contributi grazie alla quota 41. Vediamo quali sono i requisiti di accesso per un lavoratore disoccupato. Leggi qui la notizia completa: Pensione quota 41 per lavoratore disoccupato: quali requisiti

Bonus di 513 euro e Quota 100

Pensione anticipata Quota 100 e Bonus di 513 euro come ponte alla pensione di vecchiaia, analizziamo la domanda di un nostro lettore per capire se entrambe le misure possono essere percepite, trovi qui la risposta: Pensione anticipata e Bonus di 513 euro, si possono avere entrambi

Mutuo ipotecario, mai così conveniente

Il mutuo ipotecario può essere richiesto con un tasso di interesse praticamente intorno al 2%, mai stato così conveniente richiedere un mutuo. Oggi è un periodo molto favorevole per chi ha intenzione di acquistare casa e soprattutto chi vuole acquista re una prima casa e vuole un finanziamento che copre solo il 50% del valore dell’immobile, perché i tassi possono scendere addirittura sotto l’1%. Leggi qui la notizia completa: Mutuo ipotecario mai così conveniente

Con il periodo di crisi, che non sembra finire mai, è sempre bene avere qualcosa in denaro da parte per eventuali imprevisti che possono capitare durante il percorso della vita. Decisamente risparmiare per spese impreviste è una mossa finanziaria anche se saggia, difficilmente da realizzare. Prevedere quando in futuro si possano verificare problemi di salute o lavorativi è impossibile, ma avere un po’ di soldini da parte è sempre utile. Leggi qui la notizia completa: Come risparmiare i soldi per le emergenze: i consigli

Buoni fruttiferi

Investire oggi i nostri soldi in strumenti di investimento che ti rendono importi soddisfacenti e sicurezza è molto difficile trovare questo connubio. Solo Poste Italiane offre strumenti di investimento, come i buoni fruttiferi, che racchiudono tutte le caratteristiche che un investitore ricerca, serietà, affidabilità, chiarezza e trasparenza. Leggi qui la notizia completa: Buoni fruttiferi postali: ecco quali scegliere

Pignoramento conto corrente, Tfr…

La normativa chiarisce i limiti al pignoramento dello stipendio. Precisa che lo stipendio, la pensione, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) e l’indennità equivalenti possono essere attaccabili dal creditore anche in caso di accredito su conto corrente postale o bancario. In questi casi l’importo eccedente euro 1.373,97 (ossia il triplo dell’assegno sociale che, per il 2019, è di euro 458). Leggi qui la notizia completa: Pignoramento conto corrente, stipendio, pensione e TFR, ci sono dei limiti da rispettare

Novità Decreto fiscale

Il Decreto fiscale è all’esame del Consiglio dei Ministri le contenente numerose disposizioni; ci soffermiamo su quelle che ci hanno colpito particolarmente in quanto, secondo il nostro punto di vista, presentano molte criticità. Leggi qui il riepilogo di tutte le news: Novità nel disegno di legge: prezzo della benzina a 70 centesimi

Tassa sui cellulari

Anche se la legge di Bilancio 2020 entrerà nel vivo solo nei prossimi giorni si inizia a discutere delle misure che potrebbe contenere. I problemi principali della legge di stabilità è proprio quella di reperire le coperture per le varie operazioni in programma. E’ ovviamente, scongiurato l’aumento dell’IVA, la copertura non si può che ricavare con nuovi balzelli sui contribuenti. Leggi qui la notizia: Tassa sui cellulari: stangata sulle sim ricaricabili in arrivo

Detrazioni fiscali: tettoia, pergolati, ecc….

Per molti non è ancora chiaro quando c’è bisogno di chiedere o meno il permesso di costruire al Comune quando si vuole istallarle nel proprio giardino o balcone una tettoia, pergolato e pergotenda. Oltre alla richiesta del permesso di costruire, se si vive in condominio bisogna anche fare i conti con l’amministrazione condominiale. Leggi qui la notizia completa: Tettoia, pergolato e pergotenda: quando richiedere le autorizzazioni

Concorso 616 assunzioni operatore giudiziario

C’è un maxi concorso da 616 posti a tempo indeterminato come operatore giudiziario per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi spazio nelle seguenti sedi delle Regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, presso il Ministero della Giustizia. Leggi qui la notizia: Concorso: 616 posti a tempo indeterminato come operatore giudiziario

Prezzo benzina

Sarebbe davvero una bella notizia per chi possiede una macchina e la usa praticamente per tutto e tutti i giorni. Infatti, la macchina fa ormai parte del nostro quotidiano, anzi ne è una parte e molto spesso ci turba quel prezzo di benzina che sembra sempre aumentare. E’ proprio su questo che ci vogliamo concentrare, argomento che è al centro di un nuova notizia, che vedrebbe il costo del carburante scendere a 70 centesimi al litro. Tutto questo potrebbe diventare possibile grazie all’approvazione di una specifica proposta di legge. Con essa, infatti, si arriverà a pagare diesel e benzina senza accise, ossia togliendo dal prezzo finale fino a un euro di tasse. Leggi qui la notizia: Prezzo benzina: gli aumenti di 2 o 3 centesimi al litro sono ingiustificati

Monete e banconote

Torniamo a parlare del valore che possono avere i soldi antichi e, nello specifico questa volta parleremo delle banconote. Premetto, come faccio in ogni mio articolo, che notizieora.it non si occupa della compravendita di banconote e monete antiche ma si sta spendendo, in questo periodo, solo in articoli di consulenza per i lettori che ci chiedono consigli su come comportarsi se in possesso di monete o banconote di valore. Leggi qui la notizia completa: Valore banconote lire: quali sono le annate in cui valgono di più?

