Rassegna di oggi 04 settembre 2019, su: Revisione verbale legge 104 e accompagnamento; Congedo straordinario con legge 104 art. 3 comma 3, ci si chiede se è possibile anche con art. 3 comma 1; Speciale pensione (Quota 41 con Naspi, lavoro gravoso come camionista e assegno invalidità; Quota 100 si ritorna alla legge Fornero; Le misure pensionistiche per la quiescenza); TFS o TFR tempi e modalità di fruizione; Indennità Naspi e attività imprenditoriale; tutte le novità della giornata.

Verbale legge 104 soggetto a revisione

Abbiamo affrontato la problematica della revisione del verbale legge 104 e in caso di handicap grave ci si chiedeva se conteneva anche l’accompagnamento. È possibile leggere la notizia completa in quest’articolo: Revisione legge 104 serve anche per accompagnamento?

Congedo straordinario con legge 104: art. 3 comma 3 o art. 3 comma 1?

Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, concede al lavoratore dipendente due anni retribuiti coperti da contribuzione figurativa. I due anni possono essere fruiti anche in modo frazionato. Ci si chiede se è possibile fruire del congedo straordinario con la legge 104 art. 3 comma 1. La risposta in quest’articolo: Congedo straordinario retribuito legge 104: è possibile con articolo 3 comma 1?

Speciale pensioni

Abbiamo risposto a molti quesiti tutti con problematiche diverse affrontando la normativa su vari aspetti, ecco tutti gli argomenti trattati:

Le varie riforme pensione hanno introdotto diverse misure che permettono la quiescenza prima del compimento dei 67 anni, leggi qui la notizia completa: Riforma pensione: perchè si deve aspettare per accedere alla quiescenza?

Il caos sulla riforma pensioni si fa sentire e sono tante le preoccupazioni, a scendere in campo sulla Quota 100 anche Elsa Fornero, che difende la misura. Le nuove ipotesi sono molto preoccupanti, si parla di un innalzamento del requisito anagrafico a 64 anni; una riduzione della misura fino al 2020 anziché il 2021 e infine riammettere l’aspettativa di vita della legge Fornero bloccata fino al 2026. È possibile leggere qui la notizia completa: Novità pensioni su anticipata e Quota 100, si torna alla legge Fornero

Pensione anticipata Quota 41, Naspi e assegno invalidità, ci si chiede se optando per l’assegno di invalidità e avendo i requisiti per la quota 41, sono riconosciuti lo stesso i due anni di contributi figurativi? La risposta in quest’articolo: Pensione Quota 41, Naspi e assegno invalidità, i contributi figurativi sono riconosciuti?

Pensione Quota 41 come lavoro gravoso di camionista, sempre più criticità incontrano questi lavoratori. La normativa prevede che solo una categoria specifica di lavoratori che svolgono il lavoro da camionista possono aderire alla maturazione del requisito contributivo richiesto di 41 anni, nello specifico è possibile trovare qui l’elenco delle mansioni come conduttore mezzi pesanti, indicate dalla misura: Pensione Quota 41 per lavoro gravoso camionista, come capire se la qualifica è giusta?

Naspi anticipata per attività imprenditoriale

È possibile fruire dell’indennità Naspi anticipata per poter svolgere un’attività autonoma. Bisogna stare attenti a comunicare il reddito presunto, che non può superare la soglia di 4.800 euro, pena l’esclusione dalla misura. In base al reddito e quando è la diminuzione dell’assegno, abbiamo analizzato la Naspi in quest’articolo: Naspi: il reddito da comunicare per l’anticipo e quanto si perde

Tempi di attesa TFR o TFS nel pubblico impiego

I dipendenti pubblici ricevono il TFS o TFR dopo quasi 24 mesi, abbiamo elencato i tempi e le modalità, analizzando la normativa attuale sull’erogazione della buonuscita del pubblico impiego, rispondendo a vari quesiti dei nostri lettori: Liquidazione TFR e TFS nel pubblico impiego: quando devo aspettare?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062