Rassegna oggi 11 settembre 2019, su: Tutte le notizie su pensione, dai vari scenari col nuovo Governo e tutte le misure anticipate; Speciale legge 104 su congedo e permessi; Concorso servizio civile; Mutuo agevolato e surroga, alcuni chiarimenti, Enel condannata, come presentare domanda di rimborso (modulo da compilare e inviare); tutte le novità della giornata.

Speciale pensioni

Quota 100 e Governo Conti bis: cosa succederà?

Il Governo Conti bis ha ottenuto la fiducia al Senato e quindi è pronto a partire con le nuove misure da mettere in atto e quelle da rivedere. Sulla pensione anticipata Quota 100 se ne sono dette tante, ma sia per il Pd che per il M5s, questa misura fa comodo e non conviene abolirla. Sarà rivista e portata avanti la fase di sperimentazione fino al 2021 per poi scomparire del tutto. Si cercherà di depotenziare la misura, con paletti più stringenti e meno risorse. In questo modo la spesa inizialmente destinata alla misura pensionistica sarà impiegata per altre risorse, ad esempio per bloccare l’aumento dell’Iva che incombe sugli italiani. Leggi la notizia completa qui: Pensione anticipata Quota100, il nuovo Governo: paletti più stringenti e meno risorse, ecco il restyling

Pensione con 64 anni di età

Esistono delle misure che permettono il pensionamento anticipato con 63 o 64 anni se in possesso di determinati requisiti. Vediamo quali sono le misure che permettono l’accesso alla pensione con 64 anni di età (ed in alcuni casi anche con 63 anni) e quali requisiti sono richiesti per la quiescenza. La notizia completa qui: Pensione con 64 anni di età: ecco quando è possibile

Pensione anticipata di vecchiaia con 20 anni di contributi

Il decreto Amato n. 503/1992 ha introdotto la pensione di vecchiaia anticipata, per una cerchia ristretta di beneficiari: non vedenti e per chi possiede un’invalidità riconosciuta almeno pari all’80%. L’età pensionabile richiesta per questa misura si divide in due categorie: non vedenti e possessori di un’invalidità certificata dell’80 per cento. Analizziamo nel dettaglio cosa prevede la normativa. Leggi tutte le informazioni: Pensione anticipata di vecchiaia con 20 anni di contributi, senza penalizzazioni

Pensione senza contributi

Torniamo a parlare dell’assegno sociale, la misura assistenziale erogata ai cittadini che pur non avendo versato contributi versano in uno stato di disagio economico. L’assegno ha dei limiti di reddito da rispettare che variano nel caso il richiedente sia single o coniugato. Vediamo quando, come e a chi spetta l’erogazione in quest’articolo: Pensione senza contributi: mi spetta se sono a carico di mio marito?

Pensione anticipata per disoccupato con incentivo all’esodo

Abbiamo esaminato la casistica dei dipendenti delle Poste Italiane che escono dal lavoro con incentivo: Pensione anticipata per disoccupato con incentivo e invalido, quali alternative

Speciale legge 104

Congedo straordinario legge 151 e permessi legge 104

La legge 104 tutela i lavoratori con disabilità e anche i lavoratori che assistono i familiari con handicap grave (art. 3 comma 3). La tutela prevede numerosi agevolazioni, tra questi i permessi legge 104 di tre giorni e il congedo straordinario legge 151 che consiste in due anni retribuiti. Analizziamo quando queste due misure sono compatibili. Leggi qui la notizia completa: Congedo e permessi legge 104: fruizione di entrambi

Congedo per figli minori

E’ bene precisare che per i genitori che assistono un figlio minore di 12 anni con invalidità grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, non vi è soltanto la possibilità di fruire del congedo straordinario retribuito ma anche del prolungamento del congedo parentale facoltativo fino a 3 anni. Leggi qui tutte le informazioni: Congedo straordinario e parentale per invalido minorenne: chiarimenti

Valutazione Commissione medica

L’avvocato Fernanda Elisa De Siena ha risposto ad un nostro lettore sulla valutazione della Commissioni medica e come prepararsi alla visita medica. Leggi la notizia completa: Invalidità, legge 104 e accompagnamento: valutazione della Commissione medica e documentazione sanitaria

Concorso servizio civile 2019/2020 per 39.646 volontari: bando e informazioni

Anche quest’anno ritorna il servizio civile, il cui bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa. Le diverse attività comprendenti nel servizio civile sono rivolte a tutti i ragazzi che non hanno compiuto 28 anni di età e che sono interessati a svolgere un periodo di volontariato retribuito. Per quanto riguarda la durata dei vari progetti non risulta essere la stessa per tutti, ma si sa che si andrà da un minimo di 8 mesi ad 1 anno di durata. Infine, per aderire al bando c’è tempo fino al 10 ottobre 2019. Leggi come candidarti: Concorso servizio civile 2019/2020 per 39.646 volontari: bando e informazioni

Surroga e mutuo agevolato

Con la surroga il mutuatario ha la possibilità di chiude il suo vecchio mutuo con la banca e stipularne un nuovo con un’altra banca, avvalendosi sempre delle stesse garanzie. Il vantaggio per il mutuatario è quello di assicurarsi un mutuo con condizioni più favorevoli. Leggi la notizia completa: Mutuo casa: con la surroga si può richiedere il mutuo agevolato?

Rimborso Enel: modulo da inviare

E’ possibile ottenere il rimborso sulle bollette Enel per l’applicazione dell’Iva sulle accise. Ha provare l’illegittimità di tale tassazione è stata il Giudice di Pace di Venezia con una recente sentenza in cui ha dato ragione ad un utente, che aveva fatto ricorso sull’illegittimità dell’applicazione da parte dell’Enel del calcolo dell’IVA sull’accise e sugli addizionali. Il Giudice nella sentenza ha condannato la società Enel al rimborso all’utente degli importi versati per l’IVA calcolata sulle accise e addizionale, applicata in modo illegittimo. Scarica qui il modulo da compilare e inviare: Enel condannata, rimborso Iva sulle bollette: il modulo da compilare e inviare