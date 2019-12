Speciale Reddito di cittadinanza, tutto pensioni, speciale monete 1000 lire, buoni fruttiferi postali, riscatto contributi, pace fiscale, bonus sociale, stangata Fineco

Nella rassegna di affari di questo fine settimana, 7 e 8 dicembre 2019, gli argomenti trattati sono molteplici ed in particolare uno speciale sul reddito di cittadinanza, tutto su pensioni con una panoramica sul mondo previdenziale, pace fiscale, monete da 100o lire, bonus sociale, stangata Fineco, riscatto contributi. Scopriamo tutte le notizie del fine settimana.

Speciale reddito di cittadinanza

Abbiamo parlato diffusamente del reddito di cittadinanza cercando di spiegare come si calcolano gli importi spettanti al singolo nucleo familiari e quali sono gli elementi che lo determinano, per approfondire è possibile leggere l’articolo:Reddito di cittadinanza: importo mensile in base al nucleo, vediamo quanto spetta

Sempre sul reddito di cittadinanza, poi, abbiamo di nuovo affrontato le domande dei nostri lettori su ciò che è lecito o proibito acquistare con la card del RDC scendendo nel particolare nell’articolo: Reddito di cittadinanza: si possono acquistare pannolini, vestiti, cibo per animali e materasso?

Inoltre abbiamo affrontato il tema del termine di pagamento del mese di dicembre. Quando avverrà? Scoprilo nell’articolo: Reddito di cittadinanza: data di pagamento di dicembre 2019

Tutto pensioni

Le domande dei nostri lettori in tema previdenziale ci danno sempre spunto per affrontare argomenti nuovi. Come ad esempio la possibilità di chiedere l’Ape sociale se, il proprio coniuge pensionato con tale misura decide di optare per la quota 100. Approfondiamo nell’articolo: Pensione Ape sociale: la misura è cedibile al coniuge?

Abbiamo di nuovo affrontato anche il tema dei contributi utili per accedere all’opzione donna: si ricorda, infatti, che non tutti i contributi figurativi sono utilizzabili. Vediamo quali nell’articolo: Opzione donna 2020 e contributi da malattia e disoccupazione

Altra tematica affrontata in ambito previdenziale la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato per chi assiste familiare disabile: attenzione gli anticipi sono previsti solo in presenza di legge 104 e grave disabilità Approfondiamo nell’articolo: Quale pensione se si assiste coniuge con il 67% di invalidità?

Speciale monete 1000 lire

Per i nostri appassionati di numismatica anche nella rassegna di oggi non potevano mancare riferimenti al collezionismo. Abbiamo, infatti, affrontato in questo fine settimana 2 monete particolari entrambe da 1000 lire. Esiste una moneta da 1000 lire per il primo centenario di Roma Capitale coniata in Argento, vediamone il valore nell’articolo: Moneta da 1000 lire in argento Roma Capitale: vale fino a 1000 euro

Abbiamo poi descritto la famosa moneta da mille lire con lo sbaglio del 1997: all’uscita della moneta in questione, infatti, ci si rese conto che i confini di Danimarca e Olanda erano errati e che mancava totalmente dalla mappa la Germania Democratica. La moneta non fu ritirata ma ne fu coniata un’altra con la carta geografica con i confini giusti. Quanto vale la moneta con l’errore? Scopriamolo nell’articolo: 1000 lire con errore: quanto vale la moneta del 1997?

Riscatto contributi

Molti sono i lettori che ci chiedono informazioni sul riscatto laurea e sul riscatto dei contributi in generale. Quello che è bene sapere è che non sempre conviene tale spesa, soprattutto se è finalizzata all’aumento dell’assegno pensionistico. Per approfondire: Riscatto contributi e laurea: quando conviene ai fini pensionistici?

Pace Fiscale

Cresce la possibilità di una nuova pace fiscale nel 2020. Girano voci di corridoio che sia possibile una rottamazione delle cartelle per il prossimo anno, ma la nuova sanatoria dovrebbe riguardare solo soggetti titolari di partita IVA.

Per approfondire leggi: Pace Fiscale: nuova sanatoria delle cartelle e debiti bonari per il 2020? Ecco cosa c’è di vero

Bonus sociale

Cambiano i requisiti per accedere al bonus sociale previsto per le famiglie con difficoltà economiche, sulle bollette di alcune utenze come: luce, gas e acqua. L’Autorità per l’energia (Arera) ha infatti alzato la soglia limite di reddito ISEE da 8.107 a 8.256 euro, lasciando invariato quello massimo di 20 mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Inoltre possono far richiesta del bonus i nuclei familiari titolari di reddito o pensione di cittadinanza oppure in caso di presenza di un soggetto con grave malattia che necessità di apparecchiature medicali alimentate con l’elettricità, indispensabili per il mantenimento in vita.

Per approfondire: Bonus sociale: nuovo tetto ISEE, misura per 200 mila famiglie in più

Buoni fruttiferi postali

I Buoni Fruttiferi Postali sono un vecchio strumento d’investimento, nato nel 1924. Tutti gli italiani li conoscono e una stragrande maggioranza ha investito i propri soldi in questo prodotto di risparmio. I Buoni Fruttiferi Postali vengono preferiti da quelle famiglie che vogliono non solo proteggere i propri risparmi ma anche valorizzarli per esigenze future. L’emissione dei buoni fruttiferi comporta l’investimento di un capitale che matura interessi.

Per saperne di più: Buoni fruttiferi postali: le tipologie che rendono di più, scopriamole

Stangata Fineco

Il Gruppo Fineco ha deciso di dire addio al conto corrente zero spese imponendo ai clienti un canone mensile di 3,95 euro azzerabile a determinate condizioni. Scopriamo quali nell’articolo: Fineco, arriva la stangata con l’addio al conto gratis

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube