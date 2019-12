Speciale regali di Natale, Novità Lavoro, Bonus Befana,Iva, Pensioni, le novità

Rassegna stampa di oggi 24 dicembre 2019 su: Speciale regali di Natale, Novità lavoro, Iva, Contributi alle imprese, Interessi legali ridotti, NoiPa truffa, Bonus befana, Pensioni. Tutte le notizie della giornata.

Speciale regali di Natale

Cosa mettere sotto l’albero di Natale?

È sempre più difficile interpretare i gusti dei giovani da parte di zii e nonni che si trovano in difficoltà quando devono decidere cosa regalare per il Natale. Per non sbagliare molti zii e nonni preparano la fatidica busta con dentro qualche banconota. Invece, cerchiamo un’idea migliore, idonea anche a far crescere nei giovani un pò di educazione finanziaria, regaliamo un piano di risparmio.

Un regalo originale per Natale

C’è sempre qualcuno che si riduce all’ultimo minuto per acquistare i regali di Natale, perché è alla ricerca di qualcosa di originale e particolare. Allora perché non regalare un titolo azionario che offre un dividendo? In questo modo si regala una rendita finanziaria garantita nel tempo, da poter lasciare anche in eredità.

Novità lavoro

Lavoro in Germania

Attraverso il progetto europeo di mobilità lavoro Reactivate, il comune di Roma seleziona varie figure professionali per assunzioni in città tedesche. I curriculum vanno inviati entro il 10 gennaio.

Concorso per 12 amministrativi

L’Azienda sanitaria locale Roma 6 Albano Laziale ha pubblicato un concorso per assumere a tempo indeterminato 12 assistenti amministrativi, categoria C. Il termine di scadenza del bando è il 13 gennaio 2020.

Concorso operatori giudiziari

Anche i centri per l’impiego della Calabria hanno pubblicato gli avvisi per il concorso per 616 operatori giudiziari da avviare a tempo indeterminato nella Corte d’appello del Ministero della giustizia, distretto Reggio Calabria e Catanzaro.

IVA

Entro il 27 dicembre, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali e mensili vi è l’obbligo di versamento dell’acconto dell’IVA relativo al periodo d’imposta in corso il 2019.

Imprese al Sud contributi fino all’85%

Nella relazione del disegno di legge di Bilancio 2020, tra le tante novità indicate, emerge che verranno riconosciuti contributi alle imprese del Sud Italia che portano avanti investimenti in attrezzature e macchinari idonei all’industria 4.0, riconoscendo contributi fino all’85 per cento, mentre per le imprese del Centro Nord i contributi riconosciuti saranno del 70%.

Tasse: interessi legali ridotti allo 0,05%

Il Dm Economia pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 293 del 14 dicembre 2019 riporta la modifica del tasso degli interessi legali. Fino al 31 dicembre 2019 il contribuente dovrà pagare interessi legali nella misura dello 0,8%, dal 1° gennaio 2020 passerà allo 0,05%. Quest’ultimo tasso verrà applicato anche quando sarà il contribuente a ricevere un pagamento con gli interessi legali.

Phishing sul Portale Noipa

Una truffa in piena regola che è stata ribattezzata la “Truffa di Natale” è stata portata a termine, sul portale NoiPA dagli Hacker. Il portale in questione si occupa degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei pagamenti ma anche dei dati personale. Gli Hacker hanno inviato migliaia di mail di phishing per carpire i dati sensibili degli utenti, ed in particolare i dati di accesso al portale.

Bonus befana

In arrivo il bonus befana che consiste nel meccanismo del cashback previsto nella legge di Bilancio 2020. Il bonus riguarda una restituzione di una parte dell’Iva per chi usa carte e bancomat, una specie di bonus che sarà corrisposto su tutti gli acquisti; non rientrano nella detrazione i beni di lusso. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato, pochi giorni fa, che verranno destinati 2.000 euro di super bonus per ogni cittadino onesto.

Pensioni

Esiste una misura previdenziale che permette, a fronte di almeno 20 anni di contributi, l’accesso alla pensione a 56 anni di età per le donne e a 61 anni di età per gli uomini, con una finestra di attesa, dal raggiungimento dei requisiti di 12 mesi. Ma attenzione, la pensione di vecchiaia anticipata (è così che si chiama la misura in questione) non è accessibile a tutti ma soltanto ai lavoratori con invalidità pari o superiore all’80%.

