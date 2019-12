Speciale ritiro prodotti alimentare: grissini Bio, mozzarelle di bufala, mortadella bio, formaggio grattugiato, pasta fresca ripiena

La rassegna di salute di oggi, 6 dicembre 2019, è focalizzata su tutti i ritiri di prodotti alimentari della settimana, nello specifico di: grissini Bio, mozzarelle di bufala, mortadella bio, formaggio grattugiato, pasta fresca ripiena. Ecco tutti i ritiri della settimana appena trascorsa.

Grissini Bio venduti da Auchan e Simply

Allerta importante per i soggetti allergici. Sono stati richiamati dei grissini Bio con zenzero e lime prodotti da Bio’s Merenderia e venduti nei supermercati Auchan e Simply Market. Per saperne di più leggi: Richiamati grissini Bio venduti da Auchan e Simply: presenza allergeni

Allarme mozzarella di bufala

Ritirata dal commercio una partita di mozzarella di bufala per sospetto listeria, prodotta in Italia e esportata all’estero ma ciò non esclude la commercializzazione anche in Italia. Per approfondimenti leggi: Allarme mozzarella prodotta in Italia: possibile presenza di Listeria

Mortadella bio

Ritirata dal mercato la mortadella bio prodotta in Italia e venduta in Francia per contaminazione da Listeria monocytogenes. Non si esclude che sia stata commercializzata anche in Italia essendo prodotta dal Salumificio italiano Fumagalli di Como. Per saperne di più leggi: Ritirata mortadella bio prodotta in Italia: contaminazione da Listeria monocytogenes

Formaggio grattugiato prodotto in Svizzera

Ritiro dal commercio formaggio grattugiato prodotto in Svizzera per possibile presenza di Listeria monocytogenes, ciò non toglie che sia stato commercializzato e venduto anche in Italia. Per saperne di più leggi: Allerta formaggio grattugiato: rischio grave per la salute

Ritirata pasta fresca ripiena

Pasta fresca prodotta in Italia e commercializzata in Germania ritirata dal mercato per possibile presenza di pezzi di metallo. Per scoprire cosa è successo leggi: Ritirata pasta fresca ripiena prodotta in Italia: possibile presenza di pezzi di metallo

