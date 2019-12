Speciale ritiro prodotti alimentari e farmaci: Capsule caffè, Filetti di alici, Fleboside, Shampoo e bagnoschiuma

Rassegna stampa sulla salute di oggi 20 dicembre 2019 che riguarda tutte le allerte dell’ultima settimana che nello specifico sono: Capsule caffè, Filetti di alici, Shampoo e bagnoschiuma, Farmaco fleboside, Controlli farmacia, allarme zanzare. Le novità della settimana

Allerta Conad: capsule caffè

Sempre più spesso ci sono delle allerte alimentare, questa volta è toccato alla Conad dover richiedere il ritiro dal mercato delle capsule compatibili per macchine Nescafe’ a causa della presenza, al loro interno, di fermenti plastici.

Per ulteriori chiarimenti: Allerta Conad: frammento plastico nelle capsule compatibili per caffè e non solo

Controllo farmacie

I Carabinieri del NAS hanno imposto una sanzione di circa 3mila euro ai danni di una farmacista emiliana, poiché il controllo effettuato dai militari ha evidenziato molte irregolarità per quanto riguarda la preparazione delle galeniche officinali.

Per ulteriori informazioni leggi: Controllo farmacie in Emilia e Liguria, sanzioni per circa 3mila euro

Allerta shampoo e gel bagno per bambini

C’è un’allerta per un gel bagno e shampoo per uso bambini, e quando sentiamo bambini il nostro allarmismo diventa ossessione, si tratta dello shampoo e Gel Baby senza profumo Urtekram 250 ml della società Midsoma Denmark A/S, il rischio è la contaminazione da Burkholderia cepacia o Pluralibacter gergoviae.

Per saperne di più leggi: Allerta shampoo e gel bagno per bambini: sospetta contaminazione microbica, ecco i lotti

Allerta farmaco: Fleboside

Un allarme farmaco è stato diramato in questi giorni e riguarda il farmaco Fleboside. La Società Acarpia Farmaceutici ha reso noto di aver richiamato a scopo cautelativo il medicinale Fleboside, un farmaco che viene utilizzato per chi soffre di vene varicose.

Per approfondimenti leggi: Allerta farmaco: cautelativamente ritirato dalle farmacie, è un capillaroprotettore, ecco il lotto

Allarme zanzare in Italia

Attenzione alle zanzare coreane, sono arrivate in Italia, sono pericolose per la salute. Sono state avvistate in alcuni regioni resistono al freddo e se vi pungono possono trasmettere malattie molto pericolose.

Per saperne di più leggi: Allarme zanzare in Italia: c’è quella coreana, resiste al freddo e trasmette infezioni pericolose

Ritirato filetti di alici

Ritirati filetti di alici venduti nei supermercati Conad per pericolo aflatossine. Per conoscere il lotto leggi: Ritirato filetti di alici nei supermercati Conad

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube