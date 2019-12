Speciale ritiro prodotti alimentari e farmaci: Metformina, Ranitidina, Stracchino, Medicinali scaduti, Vino e Parmigiano reggiano, le novità della settimana

La rassegna di salute di oggi, 13 dicembre 2019, è focalizzata su tutti i ritiri di farmaci e prodotti alimentari della settimana, nello specifico: farmaco Metformina e Ranitidina, alimento Stracchino, Medicinali scaduti, controlli per Vino e Parmigiano reggiano. Ecco tutte le allerte della settimana appena trascorsa.

Allerta farmaco a base di metformina

L’Ema e L’Aifa dichiarano che esistono delle di impurità nella metformina a un livello basso ma nonostante ciò si invita i pazienti a non interrompere le cure. Questa medicina viene somministrata ai pazienti che soffrono di diabete. Per approfondimenti leggi: Allerta farmaco a base di metformina: non interrompere il trattamento

Ritirato farmaco Ranitidina Doc Generici

È forse una delle allerte che include più farmaci e lotti della storia, stiamo parlando della Ranitidina, questa volta parliamo di Doc Generici, appartiene alla categoria dei medicinali antiulcera, il motivo del ritiro è la presenza di nitrosammine che provocano rischio cancro. Per saperne di più leggi: Ritirato farmaco Ranitidina Doc Generici: rischio cancro, elenco lotti

Allerta stracchino

Allerta alimentare dello stracchino Società Agricola Locatelli per rischio contaminazione Escherichia Coli Stec. La notizia è stata resa nota dal Ministero delle Salute. Per approfondimenti leggi: Allerta stracchino: ritirato un lotto per rischio microbiologico

Allarme nelle farmacie in tutta Italia

Controlli in tutte le Farmacie di Italia da parte dei Carabinieri NAS: Bari, Bologna, Caserta, Catania e Palermo. Ritrovate in diverse farmacie farmaci scaduti e non conforme alle norme. Per approfondimenti leggi: Allarme nelle farmacie in tutta Italia: medicinale scaduto e non solo, controlli a tappeto

Allarme per la sicurezza alimentare

I Carabinieri NAS sono intervenuti per la sicurezza alimentare a Siena e Reggio Emilia. Per saperne di più leggi: Allarme per la sicurezza alimentare: controlli a Siena e a Reggio Emilia per vino e parmigiano reggiano contraffatto

