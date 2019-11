Rassegna di oggi 25 novembre, su: Rottamazione cartelle esattoriali; Speciale pensioni; Legge 104; Lavoro e Concorsi; Legge 104; Bonus mamma; Bonus TV e decoder; Stipendio novembre e festività retribuite; Valore figurine Panini; tutte le novità della giornata.

Rottamazione cartelle esattoriali “Quater”

Importanti novità in arrivo, si parla di una nuova rottamazione quater che permetterà di sanare i debiti con il Fisco per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 31 dicembre 2018. La novità di questa nuova rottamazione, sempre se verrà approvata, è che prevede la possibilità di inserire anche i debiti di rateizzazione in corso.

Per approfondimenti consigliamo di leggere: Rottamazione Quater con cartelle esattoriale fino al 2018 e piani di rateizzazioni

Comunicazione rottamazione ter

La scadenza si avvicina e in molti non hanno ricevuto la comunicazione dall’Agenzia con i bollettini da pagare. Abbiamo spiegato in quest’articolo cosa fare in questi casi: Rottamazione cartelle esattoriali: cosa fare se non è arrivata la comunicazione?

Speciale Concorsi

Ecco le novità di oggi su concorsi e lavoro:

Speciale pensioni

Pensioni Forze Armate

Con la pubblicazione del CM del 5/11/19 si cristallizzano i requisiti per l’accesso alla pensione attuali fino al 31 dicembre 2022. Così anche per il comparto forze armate, per il biennio 2021-2022 ci sarà uno stop dell’aumento dell’età pensionabile legato all’adeguamento della speranza di vita Istat.

Leggi qui la notizia completa: Pensione forze armate: stop alla speranza di vita fino al 2022

Riforma pensioni

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo annuncia che l’esecutivo è al lavoro per eliminare definitivamente la legge Fornero con una nuova riforma delle pensioni. Tornando a parlare di pensioni, il ministro Catalfo annuncia quelli che possono essere i prossimi piani del governo in ambito previdenziale.

Leggi qui la notizia completa: Riforma pensioni: il ministro Catalfo ne annuncia una per superare la Fornero

Pensione Quota 100 e cristallizzazione del diritto

La pensione anticipata quota 100 ha fatto il suo esordio a gennaio 2019 come misura sperimentale con una valenza di tre anni dal 2019 al 2021. Questa misura è stata molto discussa e ha sollevato molte polemiche. Con il nuovo Governo Pd -M5S, non è stata ben vista e si pensava alla sua abolizione. Tuttavia, il premier Conte, ha chiarito che non ci sarà nessuna abolizione confermando la misura fino alla scadenza triennale. Analizziamo gli effetti della cristallizzazione della pensione quota 100. Leggi qui la notizia: Pensione Quota 100 con cristallizzazione del diritto

Pensione Quota 41 e Caregiver

La pensione anticipata quota 41 è una misura destinata ai lavoratori precoci che si trovano in determinate tutele, tra queste vi è la figura del caregiver (colui che assiste il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3). Analizziamo i requisiti richiesti in questa casistica di tutela: Pensione Quota 41 con legge 104: convivenza con il familiare

Congedo legge 104 e malattia

Il congedo straordinario legge 151 prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo di due anni per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Tale periodo anche non consecutivo è retribuito in base all’ultima percepita. Analizziamo cosa succede nei casi di malattia nel periodo di congedo straordinario: Esonero Visita fiscale per malattia e congedo con legge 104

Imu prima casa

Molti si chiedono se l’Imu va pagata sull’immobile in cui si dimora abitualmente anche se non si ha la residenza. Nel caso in cui ti sei trasferito in una nuova casa ma non hai, per tempo, ancora fatto richiesta di residenza e il Comune, nel frattempo, ti ha richiesto il pagamento dell’Imu. Poiché tu puoi dimostrare che la casa in questione è la tua principale dimora, con l’allaccio delle utenze e le bollette dei consumi ritieni di stare in regole e di contestare questa pretesa. Ma vediamo se è realmente così!!

Per approfondimenti: Imu prima casa: va pagata se non ho la residenza?

Bonus mamma

Il bonus mamma 2020 è stato confermato con la Legge di Bilancio e consiste in un assegno di 800 euro, che possono percepire ogni neo genitore. La richiesta può essere presentata senza limite di Isee e il bonus verrà erogato dall’Inps. Leggi qui la notizia completa: Bonus mamma 2020: requisiti, importo e beneficiari

Bonus TV

Il 1° novembre e il 4 novembre sono due giorni di festività che ricorrono in questo mese. Il giorno di festività di solito sono segnati in rosso sul calendario, il 1° novembre ricorre una festa religiosa “Tutti i Santi”, mentre il 4 novembre ricorre una festa civile “Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Il lavoratore durante i giorni di festività si può assentare dal lavoro senza che la sua retribuzione venga intaccata.

Per approfondimenti: Bonus TV e decoder: dal 18 dicembre 2019 parte l’incentivo, ecco come richiederlo

Stipendio novembre con festività

Il 1° novembre e il 4 novembre sono due giorni di festività che ricorrono in questo mese. Il giorno di festività di solito sono segnati in rosso sul calendario, il 1° novembre ricorre una festa religiosa “Tutti i Santi”, mentre il 4 novembre ricorre una festa civile “Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Il lavoratore durante i giorni di festività si può assentare dal lavoro senza che la sua retribuzione venga intaccata.

Leggi la notizia completa qui: Stipendio di novembre: ecco come vengono pagate le festività in busta paga

Figurine Panini: valore

Gli album Panini con le figurine dei calciatori sono un pò l’emblema della nostra infanzia, con lo scambio delle figurine per completare l’album, i giochi con le figurine durante la ricreazione ecc… Ma è bene sapere che alcune figurine dei calciatori Panini sono diventate molto rare e alcune sono definite addirittura introvabili. Per queste figurine i collezionisti del genere sono disposti a pagare belle cifre, in alcuni casi anche a 3 zeri. Vediamo le 10 figurine che valgono di più.

Per approfondimenti: Figurine Panini introvabili: ecco le 10 che valgono una fortuna

