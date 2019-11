Speciale rottamazione, reddito di cittadinanza, concorsi e lavoro, Imu 2020

Nella rassegna di oggi, 28 ottobre 2019 , ci concentreremo in special modo su reddito di cittadinanza, rottamazione cartelle esattoriale e bandi di concorso e lavoro con tutti i nuovi bandi resi noti nelle ultime ore non trascurando argomenti come l’IMU 2020, . Vediamo, quindi, tutte le notizie della giornata al riguardo.

Reddito di cittadinanza

Rdc e rottamazione

Il reddito di cittadinanza è una misura creata per aiutare le famiglie in difficoltà economiche, con l’obiettivo di favorire il reinserimento dei membri nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale, creando nuovi posti di lavoro

Leggi per approfondire: Usare il reddito di cittadinanza per pagare la rottamazione cartelle, è possibile?

Rifiuto lavoro e Rdc

Il reddito di cittadinanza è stato introdotto con il Decreto-legge n. /2019 per aiutare le famiglie in difficoltà economiche. Tale misura è nata per favorire il reinserimento dei soggetti nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale.

Per approfondire: Reddito di cittadinanza: rifiuto dell’offerta di lavoro, le conseguenze

Rottamazione

Rottamazione quarter

Un nuovo spiraglio per molti cittadini si riapre con la nuova rottamazione quater. Questa nuova definizione agevolata rispecchierebbe la precedente con la differenza che includerebbe tutti i debiti con il Fisco fino al 31 dicembre 2018. Ricordiamo che la Rottamazione ter ha inglobando tutti i carichi affidati alla ‘Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre 2017. Inoltre, dovrebbe dare la possibilità a chi non è riuscito a pagare le rate di mettersi in regola con questa nuova rottamazione quater. Al momento nulla trapela.

Per saperne di più: Rottamazione Quater 2020 anche per chi non paga la rata del 2 dicembre?

Rottamazione e saldo e stralcio

Lunedì 2 dicembre 2019 si incrociano varie scadenze correlate alla rottamazione dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione. Si ricorda che se si decide di non rottamare una o più delle cartelle inserite nella domanda di condono si verificano conseguenze irreversibili. Il debito residuo non può essere più rateizzato e l’ente di riscossione riprenderà le azioni esecutive. Molte le lettere arrivate in redazione sull’impossibilità di effettuare il pagamento. Rispondiamo ai nostri lettori.

Per approfondire: Rottamazione cartelle e saldo e stralcio: scadenza del 2 dicembre con debito irreversibile

Concorso e lavoro

Concorso Caltanissetta

L’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Caltanissetta ha pubblicato un concorso per la copertura di 68 posti vacanti di dirigente medico in varie discipline. Il termine per la presentazione delle domande è il 5 dicembre. Ecco come partecipare. Per saperne di più: Concorso ASP Caltanissetta: 68 posti di dirigente medico, scadenza il 5 dicembre

Concorsi Catanzaro

La Provincia di Catanzaro ha bandito dei concorsi pubblici per 25 posti totali per assumere a tempo indeterminato parziale diplomati e laureati da inserire in vari settori. Sei posti sono riservati alle categorie protette. Ecco come partecipare.

Per approfondire: Concorsi nella Provincia di Catanzaro: 25 posti per diplomati e laureati, 4 anche per categorie protette

Concorso operatore giudiziario

Anche oggi rispondiamo alle richieste dei nostri lettori sul concorso per operatore giudiziario. In questo articolo, infatti, esamineremo alcune domande sui titoli di preferenza e quando bisogna iscriversi al CPI. Per saperne di più: Concorso operatore giudiziario: Faq sui titoli di preferenza e iscrizione al CPI

IMU 2020

Il nuovo governo Conte II è predisposto ad unificare in un’unica imposta l’Imu e la Tasi. Ma, questo sicuramente non sarà a vantaggio di proprietari immobiliari e soprattutto dei commercianti, proprietari di negozi che si vedranno aumentare ancora di più un’ulteriore tassa.

Per approfondire: Imu 2020 includerà la Tasi: ecco chi pagherà di più

