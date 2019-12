Speciale TFS, Speciale bonus e lavoro, Pensioni, Invalidità, Legge di Bilancio, Quota 41, Finanziamenti, Fondo salva casa, Risparmio, Reddito di cittadinanza, le novità

Rassegna di oggi, 12 dicembre 2019 riguarda le seguenti notizie: Speciale TFS, Speciale bonus latte, caldaia e rottamazione auto, Speciale lavoro e concorsi, Pensioni le date di pagamento del 2020, Richiesta di invalidità più veloce, Novità legge di Bilancio, Pensione anticipata quota 41, Finanziamenti, Fondo salva casa per i proprietari pignorati, Risparmio, Reddito di cittadinanza e la sua sospensione . Tutte le notizie della giornata.

Speciale TFS

Anticipo TFS senza decreto

Che succede se si richiede l’anticipo del TFS alle banche in autonomia e poi si sblocca la norma del DL 4/2019? Questa è una domanda che ci pongono moltissimi lettori, per sapere la risposta leggi: Anticipo TFS senza decreto: cosa succede se viene approvato quello del DL 4/2019?

Anticipo TFS: la protesta dei cittadini Anticipo TFS, continuano a pervenirci le lettere di proteste dei lettori. Tramite Telegram è arrivata una lettera di un nostro lettore che contiene alcune considerazioni sulla mancata attuazione dell’anticipo TFS (del trattamento di fine servizio) per i dipendenti pubblici. Ricordiamo che questa misura è legge ed è contenuta nel D.L. n. 4/2019, ad oggi non è chiaro perché l’anticipo non è andato ancora in vigore. Per saperne di più: Anticipo TFS: il PD vuole eliminare quota 100, i M5S non fa niente per evitare il conflitto

Speciale Bonus

Bonus rottamazione auto

Approvato in via definitiva il decreto clima che prevede il bonus rottamazione auto per le auto di classe Euro 3 o i motocicli fino a Euro 2, con un importo minimo di 150 euro a un massimo di 1.500 euro. Per saperne di più leggi: Bonus rottamazione auto tra 500 a 1.500 euro, approvato il decreto clima

Bonus caldaia 2020

Nella Legge di bilancio 2020 vi sono bonus riferiti alla caldaia. Anche quest’anno sarà possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per sostituire la caldaia con un modello più efficiente. Per saperne di più leggi: Bonus caldaia 2020: sconti fino al 65%, ecco come ottenerli

Bonus latte artificiale

È stato approvato al Senato il bonus latte artificiale per i bambini fino al sesto mese di vita. L’emendamento è stato promosso dal M5S. Per saperne di più leggi: Bonus latte artificiale: 400 euro all’anno fino al sesto mese, le novità

Speciale lavoro

Concorso operatori giudiziari

I centri per l’impiego della Regione Lazio hanno pubblicato gli avvisi di selezione per il concorso operatore giudiziario nel Ministero della Giustizia. Per approfondimenti leggi: Concorso operatori giudiziari: i CPI Lazio pubblicano gli avvisi, ecco come partecipare

Regione Veneto

La Regione Veneto ha pubblicato due concorsi per la copertura di 50 posti nel ruolo di Ingegnere e 80 posti nel ruolo di Assistente amministrativo. L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Per approfondimenti leggi: Regione Veneto: concorsi per ingegneri e assistenti amministrativi, ecco i bandi

Pensioni Notizie

Pensioni le date di pagamento nel 2020

L’ Inps nella circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 ha comunicato le date del calendario 2020 con i giorni di pagamento delle pensioni. Per conoscere la date di pagamento leggi: Pensioni: tutte le date di pagamento nel 2020, le novità Inps

Pensione anticipata Quota 41

Nella riforma pensione del decreto-legge n. 4/2019 sono previste modifiche per i lavoratori precoci con un requisito contributivo di 41 anni con il blocco dell’aspettativa di vita fino al 2026. Quindi, il requisito dei 41 anni sarà fermo fino al 2026, il primo rialzo si avrà dal 2027. Per approfondimenti leggi: Pensione anticipata Quota 41: le regole 2020 per i lavoratori precoci

Richiesta invalidità più veloce

L’Inps, con il messaggio n. 4601/2019, ha ampliato la possibilità di beneficiare della procedura semplificata per la richiesta di invalidità civile, cecità e sordità ai soggetti in età lavorativa, compresi tra 18 e 67 anni di età, inoltrate dal 10 dicembre 2019. Per saperne di più leggi: Richiesta invalidità civile, sordità e cecità, sarà più veloce per le domande inoltrate dal 10 dicembre 2019 in poi, le novità Inps.

Novità legge di Bilancio 2020

La legge di Bilancio 2020 si presenta con numerosi emendamenti presentati in commissione al Senato in modifica al disegno di legge. Per conoscere le modifiche approvate leggi: Novità legge di Bilancio 2020: Iper ammortamento e credito d’imposta per industria 4.0, Naspi e Bonus facciate

Pensione anticipata Quota 41

Nella riforma pensione del decreto-legge n. 4/2019 sono previste modifiche per i lavoratori precoci con un requisito contributivo di 41 anni con il blocco dell’aspettativa di vita fino al 2026. Quindi, il requisito dei 41 anni sarà fermo fino al 2026, il primo rialzo si avrà dal 2027. Per approfondimenti leggi: Pensione anticipata Quota 41: le regole 2020 per i lavoratori precoci

Finanziamenti

Molto spessa le persone si chiedono se è possibile accedere a più finanziamenti con una sola garanzia: lo stipendio. Per capire cosa fare per ottenere più finanziamenti contemporaneamente, leggi: Finanziamenti: si possono richiedere più prestiti? Ecco cosa c’è da sapere

Fondo “salva casa”

È stato presentato dal Movimento 5 Stelle un emendamento alla legge di bilancio che prevede la costituzione di un Fondo a favore di quei cittadini che rischiano di perdere la propria casa a causa di difficoltà economiche, il Fondo salva casa. Per approfondimenti leggi: Fondo “salva casa”: un progetto per salvaguardare le famiglie pignorate, ecco che cosa è

Risparmio

L’anno nuovo è alle porte, ecco un elenco di cose da fare per migliorare la propria salute finanziaria nel 2020. Se sei curioso leggi: Risparmio: i buoni propositi per il 2020 per avere una buona salute finanziaria

Reddito di cittadinanza Nuove regole per la decadenza e sospensione del reddito di cittadinanza approvate dalla commissione Bilancio al Senato. Grazie alla riformulazione di un emendamento presentato dal M5S il beneficio, in caso di lavoro temporaneo che termine entro la fine dell’anno in cui è iniziato, sarà soltanto sospeso per la durata del lavoro. Per approfondimenti leggi: Reddito di cittadinanza: sospensione e decadenza, ecco le nuove regole

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube