Spesa online: come fare con Lidl

E’ sempre più tempo di fare la spesa online, stando chiusi in casa, debellando ogni contatto sociale e distanziandosi dagli affetti e le amicizie, almeno fino a maggio inoltrato. Scopriamo come fare la spesa online con Lidl.

Come fare spesa online con Lidl

Lidl è una delle catene di supermercato più attive sul territorio italiano e anche una delle più convenienti nei prezzi. Scopriamo, in questo tempo di pandemia e quarantena, come fare spesa da casa, evitando gli assembramenti in coda ai supermercati. I supermercati Lidl si affidano alla catena Supermercato24 per la spesa online, uno shopper addetto alle consegne a casa. Ma come si effettua la spesa online con Supermercato24 per Lidl?

Dunque, se avete un supermercato Lidl nella vostra zona, iscrivetevi al sito di Supermercato24, anche attraverso il vostro account Facebook. Dopo aver accertato la copertura del servizio di spesa online di Lidl con Supermercato24 per la vostra area scegliete i prodotti, nelle apposite aree di ricerca, dal catalogo Lidl. Aggiungete i prodotti selezionati al carrello del sito e premete il pulsante + accanto ai prodotti per aumentarne la quantità. Quando avete finito la spesa online, andate nel vostro carrello, cliccate su Vai al pagamento e potrete selezionare anche l’orario di consegna. La consegna ha un costo base di 4,90 euro. più costi eventuali aggiuntivi (tipo 2euro di supplemento se non avete fatto almeno 40 euro di spesa), motivo per cui tanti preferiscono ancora assembrarsi e rischiare di essere aggrediti dal virus, per risparmiare qualche euro in tempo di imminente crisi economica. Ma se non avete problemi di risparmio e crisi economiche alle porte, fare la spesa online con lidl e Supermercato24 può essere una scelta comoda.

