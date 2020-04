Spesa online Conad: come eseguirla da casa

E’ sempre più tempo di stare barricati e reclusi nelle proprie dimore, anche in vista della Fase 2 che salverà solo poche migliaia di persone che torneranno, con discutibili esiti economici, alle attività finora chiuse. E’ tempo quindi di proseguire la spesa online, scopriamo come effettuarla alla Conad.

Spesa online: una guida rapida e indolore

Al tempo del distanziamento sociale è molto utile sapere come effettuare la spesa online. In altri casi abbiamo visto come effettuarla in altri supermercati, stavolta vedremo come farla alla Conad. Innanzitutto, verificare la copertura sul vostro territorio. Essendo peraltro dei supermercati urbani, i centri Conad spesso sono anche meno spaziosi di altre catene, per cui la capienza è ridotta per gli utenti, in un tempo in cui si entra pochi per volta. E, di conseguenza, le file possono essere anche fastidiosissime. Quindi, dopo aver verificato se ci sono punti Conad nella vostra zona, registratevi al sito.

Registrazione e acquisti sul sito Conad

Scopriamo i principali passaggi per poter effettuare la spesa online e ottenere una consegna a domicilio con Conad.

Fare clic su Registrati in alto a destra

in alto a destra Rispondere Sì o No alla domanda Possiedi già una delle Carte Insieme Conad?

o alla domanda Possiedi già una delle Carte Insieme Conad? In caso di risposta negativa, procedere con la registrazione fornendo tutti i dati personali, come nome, cognome, indirizzo e-mail e password

In caso di risposta positiva, fornire il numero della carta, il nome, cognome e la data di nascita

Una volta fatto ciò, potrete scegliere le opzioni ordina e ritira, per recuperare voi la spesa nel punto vendita, oppure consegna a domicilio, per farvela portare a casa. Per il pagamento non è accettata PayPal, mentre sì per la Postepay. I tempi di consegna, potrebbero tuttavia subire rallentamenti a causa di eccessive richieste o carenza di personale, al tempo del Coronavirus. Dunque, affrettatevi a restare a casa.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube