Spese sanitarie la detrazione al 19% solo se pagate con bancomat dal 2020, i farmaci ancora in contanti, ultime notizie

Il disegno di legge di Bilancio 2020 ha inserito tantissime novità, tra cui il pagamento delle spese sanitarie dal 1° gennaio 2020 con il bancomat, bonifici postali e bancarie, per chi vuole portare le spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e Redditi). La misura prevede che la detrazione sarà possibile solo ed esclusivamente con pagamento rintracciabile. Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2020 limitate o azzerare le detrazioni Irpef per i redditi alti compresi fra 120.000 e 240.000 euro.

I farmaci si potranno pagare ancora in contanti

Escluse dal pagamento rintracciabile l’acquisto dei farmaci, che potranno essere pagati in contanti. Qui la misura si è bloccata a beneficio della grande platea di persone avanti con l’età che non sono avvezzi al pagamento con gli strumenti elettronici.

