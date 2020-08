Se l’erogazione non è individuata nel contratto collettivo nazionale l’ultima parola sull’erogazione o meno spetta all’azienda, ovvero al datore di lavoro. E’ bene precisara, infatti, che non sempre l’azienda è tenuta ad erogare i buoni pasto a propri dipendenti se questi ultimi svolgono lo smart working. Cerchiamo di capire come funziona il tutto.

Buoni pasto e smart working

Il Tribunale di Venezia con il decreto 3463 dell’8 luglio 2020 si allinea a quanto già espresso dalla Corte di Cassazione: a decidere se erogare o meno i buoni pasto ai dipendenti in smart working, in mancanza di un obbligo contrattuale che lo prevede espressamente, è il datore di lavoro.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale i buoni pasto non rientrano nella retribuzione del lavoratore ma sono un trattamento assistenziale volto a rendere più comoda la pausa del pasto laddove in azienda manchi la mensa (o anche laddove il lavoratore lavora fuori sede: si pensi ad esempio a chi fa interventi in esterna per assistenza).

Se, quindi, l’erogazione dei buoni pasto non deriva da un accordo sindacale la spettanza o meno degli stessi è rimessa al volere e alla decisione del datore di lavoro.

Visto che i buoni pasto, secondo la legge, non rientrano nella retribuzione per il datore di lavoro che ha dipendenti in smart working viene meno l’obbligo dell’erogazione dei buoni pasto. Ed in questo modo non si commette discriminazione tra lavoratori in smart working e lavoratori che prestano la loro attività in sede perchè la retribuzione corrisposta ad entrambi, a parità di livello e mansioni svolte, sarà la stessa.

Non erogando i buoni pasto al lavoratore in smart working il datore di lavoro non eroga loro un trattamento economico inferiore rispetto ai colleghi che lavorano in sede.

Tutto questo, ovviamente, è valido solo qualora l’obbligo dell’erogazione dei buoni pasto al dipendenti non sia stato sottoscritto dal datore di lavoro o non sia previsto dal contratto collettivo nazionale o da quello individuale. In questo caso, infatti, il datore di lavoro è tenuto ad erogare i buoni pasto anche ai lavoratori impegnati in attività di smart working poichè previsti nel contratto come benefit.

