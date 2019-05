Champions league: strepitoso Barcellona, 3-0 sul Liverpool

Dopo la semifinale di andata che si è giocata ieri sera, dove si è registrata la vittoria dell’Ajax sul Tottenham, in Inghilterra, stasera si è giocata la semifinale di andata tra Barcellona e Liverpool, finita con la vittoria del Barcellona per 3-0, qualificazione ipotecata alla finale per il Barcellona.

Telecronaca della partita minuto per minuto: primo tempo

4′ Tiro di Rakitic che viene deviato in calcio d’angolo. Dall’angolo nulla di fatto.

14′ Occasione per Messi che in un’azione concitata in aria, tira, ma il pallone rimpalla su un braccio dell’avversario, c’è un fallo di mano del difensore del Liverpool, ci potrebbe essere il calcio di rigore.

15′ Ancora Barcellona, tiro di Coutinho, parata sicura di Allison.

24′ Infortunio per il giocatore del Liverpool, Naby Keita, deve essere sostituito, entra Henderson.

26′ GOL BARCELLONA, lo segna Suarez su passaggio preciso di Jordi Alba, è 1 0 del Barcellona sul Liverpool.

35′ Occasionissima Liverpool per il pareggio, Manè viene lanciato, Piquè se lo perde, e solo davanti al portiere sbaglia una facile occasione.

38′ Ancora Liverpool, Milner tenta un tiro da fuori aria, non va nello specchio della porta.

39′ Azione di Salah per il Liverpool, scatta sulla destra e viene fermato irregolarmente da Lenglet che si prende il cartellino giallo, il primo di questa partita.

Secondo tempo

47′ Occasione per il Liverpool, azione in area, tiro di Milner, bella parata di Ter Stegen.

53′ Cresce il Liverpool, Barcellona in difficoltà, sinistro di Salah, grande parata di Ter Stegen.

59′ Grande discesa di Salah sulla destra, crossa e Milner appena entrato in aria tira, Ter Stegen blocca.

60′ Sostituzione Barcellona, esce Coutinho, entra Semedo.

68′ Tiro di Gomez per il Liverpool, pallone alle stelle.

75′ GOL BARCELLONA, grande azione del Barcellona nel miglior momento del Liverpool, palla in area per Suarez che tira e prende la traversa, pallone che arriva a Messi che a porta vuota sigla il 2-0.

79′ Sostituzione Liverpool, Klopp si gioca tutto, esce Wijnaldum, entra Firmino.

81′ Ammonizione per Fabinho, fallo su Messi. Su questa azione protesta Suarez e viene ammonito anche lui.

82′ GOL BARCELLONA, calcio di punizione magistrale di Messi da circa 22 metri, Allison ci prova, ma non ci puo’ arrivare, pallone nell’angolino, è 3-0.

84′ Liverpool sfortunato, in un’azione concitata in area, il pallone arriva a Firmino che tira, ma il suo tiro viene respinto sulla linea di porta, sulla ribattuta il pallone arriva sui piedi di Salah che tira a botta sicura, ma centra il palo.

85′ Sostituzione Liverpool, esce Milner, entra Origi.

86′ Cartellino giallo a Jordi Alba per perdita di tempo.

92′ Doppia sostituzione Barcellona, entrano Dembelè e Alena, escono Suarez e Sergi Roberto.

97′ Dembelè sbaglia clamorosamente il gol del 4-0 tutto solo davanti alla porta servito da Messi.