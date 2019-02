Clamoroso Inter: Samir Handanovic, nuovo capitano

Inter: in tarda mattinata è stata tolta la fascia di capitano ad Icardi, ormai degradato. Pugno duro della società, adesso o si ricuce o c’è il rischio di cessione.

Questa breve nota, dove si ufficializza che la fascia di capitano è stata tolta ad Icardi per assegnarla al portiere Samir Handanovic, è stata data sul profilo twitter dal Club nerazzurro.

I motivi precisi ancora non si conoscono, sicuramente la trattativa per il rinnovo del contratto portato avanti dalla moglie/procuratore Wanda Nara ha accentuato il malcontento della società.

Ci sono alcune frasi della signora Wanda, che come sappiamo spesso va in televisione come ospite, ma usa anche il suo profilo, anche dopo la partita con il Parma, dove ha detto che il marito è stato poco tutelato, e che in campo sia stato quasi ignorato dai compagni di squadra.

Inter: la richiesta di Wanda

Il fatto che la signora Wanda chieda, per rinnovare il contratto del marito, 10 milioni a stagione, la società è ferma a 7 milioni, e che vada in giro a dire che ci sono società estere che sarebbero disposte ad accontentare il giocatore, hanno fatto si che la Società Inter abbia dovuto prendere una posizione ferma, l’AD Beppe Marotta e Giovanni Gardini passando per Piero Ausilio, si incontrassero ad Appiano Gentile per prendere questa decisione.

Vediamo adesso quale reazione si avrà da parte di tutti gli attori di questa storia alla vigilia di una partita importante di Europa League che l’Inter dovrà affrontare domani alle ore 19,00 contro il Rapid Vienna.