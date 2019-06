Il Milan rinuncia all’Europa League, il Torino in agguato

Il Milan rinuncerebbe di partecipare quest’anno all’Europa League e valuta un possibile compromesso con la Uefa per avere più tempo e arrivare così a pareggiare il proprio bilancio. Nelle prossime ore il futuro del Milan nell’Europa League 2019/2020 potrebbe subire una svolta, tutto gira intorno alla vicenda del fair play finanziario, l’intenzione del Milan è quella di trovare un accordo per raggiungere il pareggio di bilancio, e non aspettare la sentenza UEFA fissata nel 2021.

Milan: bisogna prendere decisioni al più presto

A questa situazione bisogna trovare la formula più giusta e corretta ad un caso più unico che raro. Il Milan spera che vengano prese delle decisioni al più presto, sarebbe disposto a rinunciare alla partecipazione in Europa per quest’anno pur di intraprendere un percorso che possa ricondurre il Milan all’interno dei vincoli e paletti FFP, che tenga naturalmente conto della buona volontà della società rossonera.

Lo scenario: praticamente sarebbe una sorta di patteggiamento, con tutte le modalità da definire. La questione potrebbe essere, l’esclusione dall’Europa di un primo anno, cioè questo, più un’altro anno per il pareggio di bilancio iniziando un percorso di Settlement Agreement.

Nell’eventualità venisse accettata questa soluzione legata al Milan, l’Italia non verrebbe penalizzata in nessun modo. La Roma entrerebbe direttamente nella competizione senza fare alcun preliminare, mentre il Torino, che spera ed è li in agguato, avrebbe una chance per partecipare all’edizione di Europa League di quest’anno, passando attraverso i preliminari.

A tutta questa situazione dove sono coinvolte il Milan, il Torino che spera e anche la Roma che eviterebbe il rischio preliminari, è necessaria la massima cautela, seguiremo le evolversi dei fatti e vedremo cosa succederà.