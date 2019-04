Il PSG tenta Icardi: super offerta, Wanda Nara ci pensa

Nelle ultime ore si profila l’idea di uno scambio tra PSG e Inter, esattamente tra Cavani e Icardi, con un’offerta faraonica per l’argentino, Wanda Nara ci pensa. Nonostante le ultime parole pronunciate dalla moglie procuratore del giocatore Wanda Nara, che durante l’ultimo servizio di striscia la notizia, per la consegna dell’ennesimo tapiro da parte di Staffelli, che afferma che Icardi resterà sicuramente ancora all’Inter anche l’anno prossimo al 100%, che tutta la famiglia è interista e che con o senza fascia di capitano non sarà un problema e che è stata fatta anche l’iscrizione per l’anno scolastico prossimo a tutti e cinque i figli nelle scuole di Milano.

Mauro Icardi possibile scambio in Italia

Inizialmente per Mauro Icardi si era parlato di un possibile scambio qui in Italia con la Juventus con Dybala, ma la pista sembra molto complicata e difficile.

Il PSG si è fatto seriamente avanti per lo scambio Cavani-Icardi, proponendo un contratto all’argentino irrinunciabile, si parla di 10 milioni l’anno. Dall’altra parte c’è l’Inter, che si troverebbe un giocatore, Cavani, classe 1997, ben 6 anni di differenza con Icardi, dalle doti indiscutibili di giocatore e bomber, ma con un ingaggio per il calciatore altissimo, ricordiamo che lo stesso Cavani percepisce attualmente dal PSG 10 milioni a stagione.

Cosa vorrà fare l’Inter con Icardi?

Molto dipenderà da cosa vorrà fare l’Inter del suo attaccante principe, sicuramente per ora non si farà nulla, mancano ancora 5 giornate alla chiusura del campionato e bisogna ancora conquistare l’accesso alla Champions League per l’anno prossimo. Altro motivo per cui la cosa rimarrà per ora in stand by, è la questione allenatore, bisognerà vedere chi siederà sulla panchina dell’Inter l’anno prossimo e quali saranno le richieste alla società.

Il PSG è alla finestra, sarebbe pronto a tutto pur di strappare Icardi all’Inter e al calcio italiano. La super offerta economica è pronta, staremo a vedere.