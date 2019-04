Motori: tutti gli orari delle gare del week end

In questo week end ci sono tutte le gare del Mondiale che riguardano i motori, c’è la Formula E, evento che si terrà a Roma, poi ci sono le due gare di Superbike, c’è il Mondiale di Formula 1, e infine le tre gare della moto 3, moto 2 e moto gp. Ecco nei dettagli come poterle seguire in televisione in diretta o differita.

Superbike

Il Mondiale Superbike si sposta ad Assen in Olanda e ci farà vedere se verrà confermato il dominio messo in mostra da Bautista con la nuova Panigale V4. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta da Sky e TV8, gara 1 sabato 13 alle ore 14,00 e gara 2 domenica 14 alle ore 14,00.

Formula E

I bolidi elettrici della Formula E sbarcano a Roma dove sabato 13 le vetture si sfideranno sul circuito cittadino, la gara sarà trasmessa in diretta su Italia 1 alle ore 16,00.

Formula 1

Terza tappa per la nuova stagione di Formula 1 sul circuito di Shangai. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky alle ore 8,10, mentre la differita sarà trasmessa su TV8.

Motomondiale

Terzo appuntamento stagionale per il Motomondiale 2019 sul tracciato Texano di Austin, così le gare:

Gara moto 3, diretta su Sky ore 18,00, differita su TV8 ore 20,00

Gara moto 2, diretta su Sky ore 19,20, differita su TV8 ore 21,00

Gara moto gp, diretta su Sky ore 21,00, differita su TV8 ore 22,30