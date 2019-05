Ford Mondeo: anche sulla wagon c’è l’ibrido

La Ford Mondeo inserisce l’ibrido sulla wagon. Grande giovamento sui consumi, specialmente in città, grande comfort quando si viaggia. Per la presenze delle batterie, ne risente il bagagliaio. E’ il primo e unico esempio di doppia propulsione in casa Ford, Mondeo Hybrid è già in giro da qualche anno, la novità adesso è l’aggiunta del portellone. Dimentichiamoci la sonorità del gasolio, questa wagon si muove di soppiatto, con passo felpato, di rumore neanche l’ombra.

In ogni caso, basta premere con un pò più di decisione sul pedale del gas per risvegliare il classico motore endotermico, il 2.0 a ciclo Atkinson quattro cilindri.

Ford Mondeo: caratteristiche e comfort

La Mondeo spinge con una certa convinzione appena si sfiora il pedale del gas, nonostante il suo peso e le sue dimensioni. Si comporta bene in città, dove le continue ripartenze dovute a rotonde, stop e ingorghi vari, permettono di sfruttare a massimo il potenziale dell’ibrido. In frenata, si recupera preziosa energia, che viene stivata in una batteria agli ioni di litio, per poi essere restituita al motore elettrico nelle fasi di accelerazione e ripresa.

L’indole di questa sw è quella di essere un’inguaribile passista, lo testimonia lo sterzo, il quale associa una buona consistenza ad una rapidità che mette da parte qualsiasi intento bellicoso. Le sospensioni sono pensate più per garantire un grande comfort piuttosto che per fare dei perfetti inserimenti in curva.

Abitacolo ben insonorizzato, e anche raffinato, presenti dettagli degni di un’ammiraglia premium. Lo spazio, anche per chi siede dietro, è molto abbondante. Piccolo neo è il bagagliaio, la presenza del pacco batterie costringe a rinunciare, rispetto alle versioni benzina e diesel, a circa 60 litri. La plancia è rivestita di morbida pelle, i sedili sono ventilati, riscaldati e massaggianti, assomigliano a vere poltrone.

Pacchetto assistenza e prezzo

Si viaggia comodi e sicuri grazie ad un pacchetto di sistema di assistenza alla guida al passo con i tempi, c’è il cruise control adattivo con mantenimento di corsia, che può regolare automaticamente la velocità in base ai segnali stradali e che aiuta a mantenere la giusta traiettoria senza correre il rischio di abbandonare involontariamente la carreggiata, ottimo quando si affrontano lunghi viaggi in autostrada.

In città si riescono a portare a casa consumi invidiabili, mentre sui percorsi autostradali i consumi salgono, fanno sicuramente meglio le turbodiesel.

Prezzo da listino 44.350,00 euro

Motore l4 benzina/ibrido 1.999 cm/cubi

Potenza totale 138 kw (187 cv)