Il nuovo Suv per i giovani: Kia Seltos

Kia ha in programma il lancio di un nuovo compatto destinato alla clientela molto giovane, velocità e sportività al primo posto. Si chiamerà Seltos, il suo lancio avverrà in estate, e la casa costruttrice fa sapere che il nome prende ispirazione dalla mitologia greca, dalla leggenda Celtos, figlio di Ercole, per esaltarne lo spirito coraggioso e assertivo, la S è stata sostituita per indicare la sportività.

Nuovo Suv Seltos Kia: le caratteristiche

Il nuovo Suv Seltos Kia è stato ideato e creato appositamente per i giovani e sarà differente dai mezzi della sua stessa categoria, grazie alla combinazione perfetta che unisce in un’unica vettura sportiva e sofisticata con la capacità di carico e lo spazio presente su un suv.

Come già abbiamo detto, indirizzato soprattutto verso i giovani, che avendo una grande conoscenza tecnologica, non avranno nessuna difficoltà ad usare gli strumenti di ultima generazione in dotazione su questa vettura, in grado di dare il massimo per quanto riguarda la connettività, rendendola accessibile per tutti con facilità e praticità d’uso.

Display touchscreen

Il display touchscreen sarà di 10.25″ per il sistema infotainment high-tech e Sound Mood Lighting, inizialmente sarà in vendita in Corea e poi da tutte le altre parti nella seconda metà di quest’anno.

La casa Coreana Kia, ci tiene a precisare che la Seltos sarà un veicolo innovativo per i giovani, sinonimo di stile, raffinatezza e spazio. Qualche immagine che si intravede sul web, ci fa vedere all’esterno una griglia tigre di Kia e i fari stretti come quelli della Soul, il retro invece, molto ampio e sinuoso.

L’obbiettivo di Kia, è quello, compito difficilissimo, di distinguersi dalla folla e dai concorrenti, in un segmento molto ricco e competitivo.

Le motorizzazioni dovrebbero essere un 1.2 aspirato da 84 cv e una versione a gpl da 100 cv. In seguito si parla di un 1.0 T-Gdi da 120 cv affiancato probabilmente da un 1.4 T Gdi da 140 cv.

La sua trazione sarà anteriore con cambi manuali ed automatici a 5-6-7 rapporti, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 18.500,00 euro.