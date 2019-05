Le novità di Fiat e Alfa Romeo al Salone di Barcellona

Al centenario del Salone di Barcellona, che si festeggia quest’anno, ha deciso di presenziare anche Fca, e porterà delle importanti novità. Gli stand Fca di Fiat e Alfa Romeo, saranno presenti al Salone di Barcellona dall’11 maggio al 19 maggio. Tutti i presenti, potranno vedere e toccare con mano le novità entusiasmanti dei noti marchi italiani conosciuti in tutto il Mondo.

Lo stend del Biscione presenterà al pubblico in Spagna la nuova Tonale, una concept che per il brand e molto importante e che ha visto il suo debutto Mondiale lo scorso marzo all’edizione del Salone di Ginevra. La nuova Tonale sarà affiancata, alle nuove nuove versioni della Stelvio, infatti in esposizione vedremo e ammireremo la Stelvio Quadrifoglio (esclusiva e radicale) e la Stelvio Executive (elegante e sportiva). Altri modelli che saranno esposti al Salone di Barcellona saranno: la Giulietta Sport, la Giulia Veloce, Alfa Romeo 4C Spider e una monoposto della Scuderia di Formula 1 Alfa Romeo Racing.

Anche Fiat, approfitterà del Salone dell’Automobile spagnolo per presentare qualche novità, una su tutte, in occasione di celebrare i 120 anni della 500, tanto amata e apprezzata dal pubblico ed icona a livello internazionale, la versione speciale 120°.

Proprio legata alla presentazione 120° di 500, ci sarà grande spazio alla connettività. Mopar Connect, è una delle grandi tecnologie che saranno incluse su queste vetture, e consente agli utenti di accedere a nuovi servizi connessi, primo tra tutti quello di controllare lo stato dell’auto con lo smartphone in tempo reale e da remoto. Il tutto integrato nella piattaforma Uconnect Live, che consente di conoscere la posizione esatta del veicolo in caso di furto o altre funzioni importanti, in caso di incidente, sbloccare le porte utilizzando il proprio telefonino cellulare.