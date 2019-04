Nuova Audi E-Tron, l’elettrico fa sul serio

Il mondo elettrico inizia a popolarsi, tocca adesso ai Quattro anelli, si aprono al nuovo con molta personalità. Audi ha creato, oggi tutti lo preferiscono, un Suv, il suo nome è e-tron. È un qualcosa che sta a metà tra la Q5 e la Q7. Il suo stile prevede tutto il repertorio che la rende un’Audi.

La nuova Audi

Dentro è una vera Audi, sembra stare a bordo di una Q8, a cominciare dal Virtual cockpit e da quella messe di schermi piazzati là dove un tempo spopolavano bottoni e manopole. La leva del cambio sulla e-tron non c’è, anche la leva si adegua al nuovo scenario e diventa una specie di maniglione con la parte terminale scorrevole per selezionare i classici, D, N, R e P.

Anche in movimento non è da meno alle sorelle con bielle e pistoni. Quando la guidi ti viene subito incontro come è solito di un’Audi, morbido e solido. La sua linearità di erogazione tipica dei motori elettrici, contribuisce alla sontuosità dell’experience anche quando si gioca con l’acceleratore senza troppi complimenti. Si fa tutto con l’acceleratore, scegli quando rigenerare con i paddle che un tempo servivano per scalare e con il livello 3, il più gagliardo, quasi non dovresti avere bisogno dei freni. Ogni volta che si riaccelera, il sistema si riporta a livello minima di rigenerazione. Il pedale del freno è bello consistente e il passaggio dalla frenata rigenerativa a quella vera è perfetto.

Comfort e prezzi

La vera arma definitiva della e-tron, è il comfort: la capacità da un lato di separare l’abitacolo dall’asfalto, dall’altro di isolarlo in termini acustici la rende tra le auto più silenziose in circolazione. Ideale per lunghi viaggi.

Il prezzo da listino della e-tron è di euro 88.630,00

Motore elettrico, potenza massima di 300kw (408 cv), la velocità è di 197,3 km/h autolimitata.