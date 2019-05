I Concessionari Fiat hanno già potuto ammirare in anteprima ufficiale la Nuova Fiat 500X ibrida Sport, mentre a noi sarà mostrata a luglio 2019 con il lancio ufficiale al Salone di Francoforte 2019 a settembre. Andando nel dettaglio, per questa estate, verrà alla luce la nuova Fiat 500X Sport PHEV, una variante sportiva della già nota 500X, con l’inserimento della motorizzazione ibrida plug-in, in grado di sprigionare una potenza di 240 Cv.

Gruppo FCA: nuova Fiat 500X Sport PHEV ibrida

Abbiamo visto come il Gruppo FCA, si stia allargando e lavorando sull’ibrido, come abbiamo visto infatti al Salone di Ginevra, dove la tecnologia PHEV sia stata inserita nelle vetture Jeep Renegade e Jeep Compass.

Per quanto riguarda i dettagli e le motorizzazioni che verranno adottate sul nuovo crossover sportivo Fiat, parliamo della 500X ibrida, l’inedita variante ibrida monterà sotto il cofano un propulsore a benzina quattro cilindri T4 sovralimentato da 1.3 litri e allo stesso verrà affiancato un motore elettrico, entrambi con potenza massima di 240 Cv.

Fiat 500X: estetica e dinamica

L’estetica del nuovo crossover torinese sarà molto dinamica e sportiva, marcata da alcuni elementi specifici, cerchi in lega, minigonne laterali e ancora i paraurti sia anteriore che posteriore. Per molti appassionati, questa nuova vettura, va a colmare il vuoto che aveva lasciato la Abarth 500X.

La tecnologia PHEV di questa vettura, sarà la stessa che abbiamo visto presentare sulle due nuove Jeep ibride al Salone di Ginevra, con trazione integrale elettrica, 50 km di autonomia in modalità elettrica e uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi.