Nuova Mercedes GLS: regina dei Suv

Mercedes presenta il nuovo GLS, il più grande e completo prodotto del costruttore, il nuovo grande Suv, il prodotto più completo che la casa abbia mai realizzato. Un auto che dona eleganza, più spazio e maggiore comfort con i suoi centimetri aumentati un pò dappertutto, a beneficio dell’abitabilità in particolar modo sulla seconda fila, 77 mm in più (si arriva a 5207) sulla lunghezza e 22 mm (si arriva a 1956) sulla larghezza rispetto al precedente.

Mercedes GLS: interni confortevoli, spaziosi…

Interni confortevoli, grande spaziosità e abitabilità grazie anche alle tre file di sedili a regolazione elettrica, il vano di carico può arrivare fino a 2400 litri. Per la prima volta Mercedes GLS offre anche una versione sei posti con due sedili singoli Comfort nella seconda fila.

Questa vettura gode di un gran comfort, doti da fuoristrada di livello eccellente e una grande maneggevolezza, grazie all’assetto attivo E-Active Body Control. Adotta tutti i nuovissimi sistemi di assistenza alla guida Mercedes Benz di ultima generazione, grandiosa e anche l’agilità su strada e le performance grazie alla nuova trazione 4Matic.

La nuova Mercedes GLS è il grande Suv che vanta un’aerodinamica di un livello mai visto fino ad ora, ha fatto registrare il record nel segmento. Tra le funzioni innovative c’è la novità dell’autol avaggio, un’opzione in grado di preparare l’auto ad entrare nel sistema di autolavaggio grazie esclusivamente ad un apposito tasto.

I motori al momento, già ordinabili in Italia sono: GLS turbodiesel 3 litri 6 cilindri in linea, GLS 350d 4Matic da 286 cv, GLS 400d 4Matic da 330 cv. Poi in seguito sono previste le uscite di altre motorizzazioni. Su tutte di serie sarà montato il cambio automatico 9G-Tronic.