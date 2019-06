Nuova Renault Twingo: più connettività a bordo

Dopo 26 anni arriva la nuova Renault Twingo, esattamente la terza generazione, e si presenta mostrandosi più cool e glamour, giusta per accontentare i gusti di tutti. Tantissime le novità tecnologiche, motorizzazioni inedite, nuovo sistema Renault Easy Link, unito alla Radio R&Go.

Renault Twingo: il look si rinnova e non solo

Il look si rinnova con grandi novità all’esterno, indicatori di direzione a forma di c, nuovi gruppi ottici con luci diurne a Led. Rinnovata anche la calandra, grazie alle prese d’aria dinamiche laterali, l’auto sembra più larga.

L’intero look può essere arricchito con personalizzazioni, per esempio ai retrovisori esterni , si possono unire ai profili della calandra, ai paraurti. Rinnovamento nei gruppi ottici posteriori, anche il paraurti posteriore è stato rinnovato aggiungendo dei profili decorativi. Novità per il portellone, si può aprire e chiudere con un solo gesto. Nuova gamma dei cerchi in lega, fino a 16″.

Aggiunti due nuovi colori glamour ai già sei esistenti, bianco quarzo e giallo mango. Gli interni sono stati rinnovati e personalizzati facendo attenzione di rimanere sempre alti i livelli come l’abitabilità.

La sua caratteristica della maneggevolezza nel traffico cittadino rimane come la caratteristica di parcheggiare in pochissimo spazio.

Tutte le funzioni

Le motorizzazioni a benzina sono SCe 65 e TCe 95, conformi alle normative Euro6D Team, il 1.0 SCe da 65Cv e il 0.9 Tce da 95 Cv. La Nuova Renault Twingo presenta due sistemi di infotainment, la radio R&GO e il nuovo Easy Link, con un nuovo sistema operativo. Tutte le funzioni sono gestite con il touchscreen da 7″ ad alta risoluzione che è posizionato al centro della console, compatibile con Apple CarPlay e con Android Auto.

