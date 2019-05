Nuova Volkswagen Golf 8: dettagli in anteprima

La nuova Volkswagen Golf 8 sta arrivando, è l’ottava generazione, ecco le prime caratteristiche e alcuni dettagli. È alta l’attesa per il lancio della nuova Golf 8, tutti aspettano la nuova versione dell’auto più venduta di casa Volkswagen. Ogni anno la compatta tedesca fa registrare il record di vendita in tutta Europa, riuscendo, come sempre, ad alzare il livello sia per tecnologia che per il comfort.

Volkswagen Golf 8: un modello iper tecnologico

È da pochissimo, è direttamente dal quartier generale, circolano alcune immagini e bozzetti che iniziano a dare un’impronta di quello che potrebbe essere il nuovo modello della nuova berlina, sia all’interno che all’esterno.

La presentazione della nuova Golf 8, si è allungata leggermente rispetto a quanto previsto in partenza, proprio perchè Volkswagen vuole renderla un modello iper tecnologico con sistemi ottimizzati al massimo prima di essere inseriti all’interno dell’auto. La sua uscita è prevista entro la fine del 2019 e la sua commercializzazione nei primi mesi del 2020.

La carrozzeria della Golf 8 non sarà troppo distante dallo stile che l’ha sempre contraddistinta fin dalla sua nascita nel 1974. Davanti la vettura mostra uno sguardo accigliato, con i fari anteriori che presentano una configurazione più filante, il portellone risulta più sporgente. Le grandi novità riguardano gli interni, la strumentazione principale e lo schermo multimediale vanno a formare una struttura ad onda, con la console centrale che sarà priva di tasti. L’arredamento interno è all’insegna della digitalizzazione, sono digitali anche i pulsanti sulle razze del volante, e nella plancia potrebbe esserci un ulteriore monitor che dovrebbe permettere di azionare i comandi secondari oppure le luci.

Previsto un mild hybrid

La nuova Golf 8 si baserà nuovamente sul pianale modulare MQB della versione precedente, mentre ci saranno novità per quanto riguarda i motori. Previsto un sistema mild hybrid delle versioni 3 cilindri 1.0 TSI e 4 cilindri 1.5 TSI e 1.5 TDI, tutte affiancate da un motore elettrico che sarà in grado di recuperare energia nei rallentamenti per aiutare il propulsore nelle ripartenze.