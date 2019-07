Opel Astra Sports Tourer restyling 2019

Si sa, in estate ci possono essere promozioni convenienti un pò in tutti i campi, ma in questa estate c’è ne una in particolare che riguarda l‘Opel Astra Sports Tourer. C’è la possibilità di fare la permuta o si può usufruire degli incentivi sulla rottamazione avendo un auto di proprietà da almeno sei mesi presso le Concessionarie aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. La concentrazione dell’offerta, riguarda una versione a metano, un 1.4 turbo da 110 Cv, il nome della promozione è Scelta Opel Top.

Opel Astra Sports Tourer: caratteristiche

Opel Astra Sports Tourer è la station wagon nata dall’omonima berlina della casa tedesca, che si propone sul mercato non solo con un’aumentata capacità di carico, ma anche con un carattere determinato. Se nel frontale ricalca abbastanza fedelmente il modello da cui deriva, il profilo rivela un look dalla personalità decisa, dovuta alle due profonde e spigolose profilature. Rispetto al precedente modello, sostanzialmente non cambiano le dimensioni, ma si allegerisce di ben 200 chili. Per la nuova versione i progettisti sono riusciti a ricavare 3 centimetri di spazio in più per i passeggeri seduti dietro, e 3 centimetri in più sull’altezza dell’abitacolo. Il bagagliaio inoltre, permette un volume di carico utile di 1.630 litri. A livello di tecnologia, si equipaggia con il sistema di infotainment IntelliLink per connettersi con facilità a tutti i dispositivi e gestire musica, mappe e app e Onstar che permette di accedere alla diagnostica del veicolo da Remoto, alle funzioni Smartphone e al WI-FI Hotspot integrato.

Vantaggi

Il vantaggio di acquistare l’Opel Astra 1.4 Turbo 110 Cv EcoM Sports Tourer Innovation, è che viene offerta davvero ad un prezzo molto conveniente, parliamo di 21.900,00, la si può avere con un anticipo di 9.100,00 euro e 35 rate mensili da 189,00 euro, ed include i seguenti servizi facoltativi: Flexcare Silver per tre anni/45.000 chilometri; estensione garanzia, assistenza stradale, manutenzione ordinaria del valore di 1.000,00 euro o Flexprotection Silver per tre anni.

Svantaggi

Il TAN è 4,4%, il TAEG 6,03. Così, e dico purtroppo, il credito di 14.669,37 euro, lievita e diventa 16.437,00. Il sito della Casa Automobilistica, non indica la penale per chi sfora la percorrenza e restituisce la vettura. Mancano le indicazioni sommarie dei vari servizi come la franchigia, gli scoperti, e i massimali dove presenti. Il cliente saprà tutto in Concessionaria dove scoprirà anche a quanto ammonta lo sconto.

