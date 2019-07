Opel Insignia Country Tourer, potenza e controllo

La Opel Insignia è uno dei modelli ai vertici della gamma ammiraglia, adesso si va a rinnovare per velocità e potenza. La Opel Insignia Country Tourer, insieme alla Gran Sport e la Sports Tourer, si va a distinguere per la sua potenza e velocità. La stessa casa automobilistica paragona le sue caratteristiche a quella dello judo, dove ci vuole una forte concentrazione per ottenere le migliori performance sportive.

Nuova Opel Insignia Country Tourer: caratteristiche

La nuova Opel Insignia Country Tourer, ha tra le sue caratteristiche l’asse posteriore con sospensione a cinque bracci, alla nuova architettura con la trazione integrale Twinster, e al nuovo motore elastico e potente alimentato a gasolio 2.0 litri Biturbo sequenziale, in grado di sprigionare una potenza di 210 cavalli. In alternativa viene proposto un cambio automatico a otto rapporti a 480 Nm di coppia.

La Country Tourer è la versione di Opel Insignia che si distingue per i rivestimenti neri che proteggono la carrozzeria, per la piastre sotto scocca anteriore e posteriore e per la predisposizione alla guida fuoristrada. È dotata di telaio FlexRide per supportare elevate prestazioni con rapidità ed efficienza. Il sistema controlla sospensioni, sterzo, risposta dell’acceleratore e punto di cambiata in funzione della modalità selezionata, Standard, Sport, Tour.

Auto per la famiglia e non solo

Questa nuova auto è pensata anche in modo per essere sfruttata da una famiglia, gli interni sono pensati per ottenere il massimo dello spazio e della versatilità. Questo grazie ai sedili anteriori certificabili AGR, quelli posteriori reclinabili e riscaldabili, e grazie al passo lungo dell’auto e alla grande capienza del bagagliaio che può arrivare fino a 1665 litri, dotato di portellone con apertura e chiusura automatica.

Adotta il nuovo sistema infotainment IntelliLink Navi Multimedia Pro 900 con display 8 pollici. Per ora, ed è un peccato non ci sono in programma nè motori a benzina, nè motori ibridi. E’lunga 4,94 metri, ed ha un peso di 1800 chili, che spinta dai suoi 210 cavalli, gli fa raggiungere una velocità di 230 km/h. Il prezzo parte da 40.900,00 euro per la versione 170 cavalli.