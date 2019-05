Auto a marca Opel richiamate in tutta Europa; sono circa 210.000 autovetture con installato motore a benzina. Il ritiro si è reso necessario per possibili problemi nelle emissioni di ossido di azoto. Le auto Opel sottoposta al ritiro sono i modelli Corsa e Adam del 2018 e 2019 con cilindrata 1.2 e 1.4.

L’azienda ha precisato che il ritiro è in via precauzionale; dai test di controllo effettuati è emerso che le auto quando arrivano ad un’alta velocità la sonda lambda non funziona bene. Questo fa sì che le auto sopra menzionata ad una velocità superiore ai 50 Km, possono emettere ossido di azoto superiore ai livelli minimi previsti.

Un aggiornamento tecnico del software dovrebbe risolvere l’anomalia, nel frattempo i possessori di auto Opel: modelli Corsa e Adam del 2018/2019 rivolgersi ai concessionari o autofficine autorizzate Opel in Italia, per far controllare il veicolo.

