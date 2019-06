Polizze assicurative false per auto: fate attenzione

È vero che in Italia ci sono molte persone che stipulano assicurazioni false con proposito, e c’è pure chi consapevolmente l’assicurazione non la fa proprio. È vero anche che ci sono persone che pensando di risparmiare si affidano a siti online incorrendo purtroppo a delle vere e proprie truffe.

Assicurazioni false: ecco a cosa fare attenzione

Il campo delle assicurazioni sembrava che fosse un settore sicuro, invece bisogna fare attenzione a dei veri truffatori seriali professionisti, che hanno preso di mira le compagnie assicurative automobilistiche copiandone l’identità, la grafica e i nomi, per andare a creare dei siti fasulli, definiti fake, praticamente uguali agli originali, addirittura, per i più bravi, riuscendo a realizzare perfino il logo identico.

Questo tipo di frode è diventato un vero e proprio business, ovviamente a rimetterci sono i clienti che non sapendo nulla, pagano la propria polizza convinti di assicurare il proprio veicolo in modo legale.

False polizze stipulate online

I Carabinieri di Pistoia stanno indagando sulle false polizze stipulate online dopo averlo scoperto fermando una donna della zona, che al momento del fermo, ha esibito la documentazione della sua assicurazione auto e scoprendo solo in quel momento che la polizza era falsa, subendo oltre il danno, la beffa. Nonostante la donna, venuta a conoscenza della cosa, lo abbia denunciato, ha subito comunque il sequestro del veicolo e la relativa multa.

Tramite le indagini, i Carabinieri dichiarano che nel territorio nazionale, ci siano almeno ancora dieci persone truffate. Da far riflettere, che l’anno scorso, sono stati scoperti ben 103 siti di false assicurazioni online creati con denominazioni familiari in modo da non far destare dubbi a chi li contatta.